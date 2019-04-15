Определены победители 2-го тура личного Кубка РТ по бадминтону

13-14 апреля в Казани прошел 2 тур личного Кубка Республики Татарстан по бадминтону. Участниками соревнований стали более 250 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Верхнеуслонского, Елабужского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Менделеевского, Муслюмовского, Нижнекамского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тетюшского, Тукаевского и Чистопольского районов.
Победители и призеры соревнований
Мужской одиночный разряд 2005 г.р. и младше:
1. Хайрутдинов Ильмир (Алексеевский район);
2. Сунгатуллин Айтуган (Алексеевский район);
3. Волков Степан (Нижнекамский район);
3. Хазиев Исмал (Сабинский район).
Мужской одиночный разряд 2004 г.р. и старше (группа А):
1. Хамидулин Амир (Казань);
2. Хайриев Ильяс (Сабинский район);
3. Черкасских Егор (Казань);
3. Мулеев Никита (Аксубаевский район).
Мужской одиночный разряд 2004 г.р. и старше (группа В):
1. Джеджула Роман (Казань);
2. Голдобеев Константин (Казань);
3. Доник Сергей (Набережные Челны);
3. Иванов Адель (Казань).
Женский одиночный разряд 2005 г.р. и младше:
1. Андреева Валерия (Казань);
2. Фаттахова Диана (Казань);
3. Исаева Анастасия (Нижнекамский район);
3. Гусева Елизавета (Лаишевский район).
Женский одиночный разряд 2004 г.р. и старше (группа А):
1. Усова Людмила (Казань);
2. Малыгина Мария (Казань);
3. Галиева Регина (Нижнекамский район);
3. Семенова Александра (Казань).
Женский одиночный разряд 2004 г.р. и старше (группа В):
1. Крайнова Анжела (Алькеевский район);
2. Имаева Алина (Нижнекамский район);
3. Мубаракшина Рузалина (Казань);
3. Низамиева Зухра (Сабинский район).
Мужской парный разряд 2005 г.р. и младше:
1. Белых Дмитрий/Сунгатуллин Айтуган (Казань/Алексеевский район);
2. Хайрутдинов Ильмир/Волков Степан (Алексеевский район/ Нижнекамский район);
3. Билалов Адель/Валеев Булат (Алькеевский район);
3. Галиханов Нияз/Хазиев Исмал (Камско-Устьинский район/Сабинский район).
Мужской парный 2004 г.р. и старше (группа А):
1. Василькин Александр/Гелашвили Михаил (Казань);
2. Монич Павел/Черкасских Егор (Казань);
3. Валиуллин Тимур/Гареев Таймаз (Алексеевский район/Казань);
3. Мартынов Дамир/Хамидулин Амир (Казань).
Мужской парный разряд 2004 г.р. и старше (группа В):
1. Голдобеев Константин/Носов Артур (Казань);
2. Миннегалиев Ильшат/Шигабиев Ильяс (Сабинский район);
3. Губайдуллин Дмитрий/Сабиров Ислам (Альметьевский район/Казань);
3. Иванов Даниил/Карамов Ильхам (Кукморский район).
Женский парный разряд 2005 г.р. и младше:
1. Серегина Мария/Ефимова Анна (Казань/Чистопольский район);
2. Андреева Валерия/Фаттахова Диана (Казань);
3. Терехина Полина/Исаева Анастасия (Казань/Нижнекамский район);
3. Гусева Елизавета/Орешникова Арина (Лаишевский район/Казань).
Женский парный разряд 2004 г.р. и старше (группа А):
1. Кадочникова Екатерина/Редькина Анастасия (Казань);
2. Малыгина Мария/Романко Алина (Казань);
3. Усова Людмила/Цисер Софья (Казань);
3. Галиахметова Регина/Липовская Кристина (Казань).
Женский парный разряд 2004 г.р. и старше (группа В):
1. Волкова Светлана/Куренщикова Дарья (Нижнекамский район/Казань);
2. Имаева Алина/Шипкова Дарья (Нижнекамский район);
3. Крайнова Анжела/Мубаракшина Рузалина (Алькеевский район/Казань);
3. Воробьева Инна/Туринге Яна (Казань).
Смешанный парный разряд 2005 г.р. и младше:
1. Белых Дмитрий/Серегина Мария (Казань);
2. Волков Степан/Исаева Анастасия (Нижнекамский район);
3. Хазиев Исмал/Андреева Валерия (Сабинский район/Казань);
3. Галиханов Нияз/Гарифуллина Илида (Камско-Устьинский район).
Смешанный парный разряд 2004 г.р. и старше (группа А):
1. Василькин Александр/Редькина Анастасия (Казань);
2. Черкасских Егор/Семенова Александра (Казань);
3. Валиуллин Тимур/Кадочникова Екатерина (Алексеевский район/Казань);
3. Хамидулин Амир/Малыгина Мария (Казань).
Смешанный парный разряд 2004 г.р. и старше (группа В):
1. Иванов Адель/Воробьева Инна (Казань);
2. Губайдуллин Дмитрий/Волкова Светлана (Альметьевский район/Нижнекамский район);
3. Сабиров Ислам/Мубаракшина Рузалина (Казань);
3. Гафетдинов Рамзиль/Махиянова Валерия (Казань).