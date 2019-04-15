Хоккеисты «Динамо-Казань» откроют новый сезон матчами Евролиги

«Динамо-Казань» готовится к новому сезону, который стартует совсем скоро. Именно татарстанская команда откроет новый игровой сезон российского хоккея на траве. Произойдет это в голландском городе Эйндховен, где воспитанники Араика Маргаряна с 16 по 23 апреля примут участие в матчах Евролиги.
К сожалению, в стане динамовцев есть потери. Остается дома, из-за полученного повреждения, Эмиль Акунеев. Травмированы Денис Щипачев и Тимур Николаев. Не сможет помочь команде в Эйндховене Антон Корнилов, получивший травму на последнем учебно-тренировочном сборе в составе сборной России.
Татарстанская команда начнет свое выступление в турнире 17 апреля матчем (1/8 финала) с клубом Mannheimer HC (Мангейм, Германия). Игра состоится в 13:45 по московскому времени.
В случае победы в первом матче, 20 апреля татарстанцы сыграют в четвертьфинале с победителем другой пары – HC Oranje-Rood» (Нидерланды) - Uhlenhorst Mülheim (Германия). В ином случае, наша команда проведет рейтинговый поединок с проигравшей командой.
Затем в Евролиге состоятся решающие поединки. Уже к 26 апреля в Эйндховене определится победитель Евролиги-2019.
Сразу после возвращения, «Динамо-Казань» сыграет в Суперкубке России (27 апреля) и Кубке России (29 апреля – 6 мая), розыгрыш которых примет столица Татарстана.
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