В Альметьевске стартует всероссийский теннисный турнир «Весеннее первенство Республики Татарстан» - Советский спорт
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15 апреля 2019 16:47Татарстан

В Альметьевске стартует всероссийский теннисный турнир «Весеннее первенство Республики Татарстан»

Организаторы приглашают жителей Альметьевска стать зрителями этого спортивного события. Вход свободный.

С 19 апреля по 27 апреля на кортах спортивного комплекса «Tennis City» состоится всероссийский теннисный турнир «Весеннее Первенство Республики Татарстан». В соревнованиях примут участие около 130 спортсменов из 30-ти городов России.

Турнир будет проводиться по 2-м возрастным категориям: Мальчики и девочки 9-10 лет и Мальчики и девочки 14 лет и моложе. Участие в нем – отличная возможность получить спортивный опыт и помериться силами с юными спортсменами не только из Татарстана, но и со всей страны.

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