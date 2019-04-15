В Альметьевске стартует всероссийский теннисный турнир «Весеннее первенство Республики Татарстан»

С 19 апреля по 27 апреля на кортах спортивного комплекса «Tennis City» состоится всероссийский теннисный турнир «Весеннее Первенство Республики Татарстан». В соревнованиях примут участие около 130 спортсменов из 30-ти городов России.

Турнир будет проводиться по 2-м возрастным категориям: Мальчики и девочки 9-10 лет и Мальчики и девочки 14 лет и моложе. Участие в нем – отличная возможность получить спортивный опыт и помериться силами с юными спортсменами не только из Татарстана, но и со всей страны.