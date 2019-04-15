Казанские регбисты – лучшие в Приволжском федеральном округе

13-14 апреля в г. Дзержинске (Нижегородская область) прошел чемпионат Приволжского федерального округа по регби-7 среди мужских команд.
Республику Татарстан представляли казанские команды РК «Энергия» (тренер Калашкин П.А.) и РСШОР «Динамо» (тренер Гарифуллин И.Р.). В одном случае выступали опытные игроки и бывшие воспитанники РСДЮСШОР «Динамо», а второй коллектив в своем большинстве был составлен из ребят 2002 г.р.
Казанским командам вышли с первых мест из группового этапа. Казанская «Энергия» уверенно разобралась с «Нижним Новгородом» в финале (29:12), тем самым второй год подряд став лучшей командой по олимпийской дисциплине регби Приволжского федерального округа. Воспитанники РСШОР «Динамо» в борьбе вырвали бронзовые медали.
Лучшими в составе казанской «Энергии» были Карим Маников и Михаил Митрофанов. В составе РСШОР «Динамо» Амир Фатыйхов, Амир Зиганшин и Амир Бикчантаев.
Почетным гостем соревнований стал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, из рук которого казанские команды и все победители и призеры турнира получили Кубки и медали.
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