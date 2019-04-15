Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Урал-2» в матче 19-го тура ПФЛ

Первый тайм был отмечен в целом невыразительной игрой «Нефтехимика». К тому же, на поле с первых минут было использовано новое сочетание игроков в атаке: вышла связка нападающих – Алексей Бабырь и Руслан Галиакберов, но, к сожалению, в игру, как показал дальнейший ход встречи, так и не вошла. Номинальные хозяева, как и положено, попробовали взять игровую инициативу, диктовать свои условия ведения игры, но молодые уральцы, в свою очередь дали понять, что не собираются подстраиваться под лидера первенства

Такой ход игры никак не устраивал «нефтехимиков». Требовалось усилить атакующие действия и давление на соперника по всему игровому пространству поля. Для этого вместо пары нападающих после перерыва вышли Даниил Гриднев и Мераби Уридия. И после первого касания мяча Мераби, стало ясно, что шансы у гостей на благоприятный исход игры — стали таять на глазах.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Урал-2» (Екатеринбург) — 4:0 (0:0)



Голы: Шадрин (48), Гриднев (54), Уридия (67), Рудаков (75).



«Нефтехимик»: Голубев, Красильниченко, Ширяев, Потапов, Захаров, Канаев, Петролай (Гилязетдинов, 61), Шадрин (Киреев, 72), Макаров (Рудаков, 69), Галиакберов (Гриднев, 46), Бабырь (Уридия, 46).



«Урал-2»: Морозов, Герасимов, Горин, Валиахметов (Шептий, 74), Бевеев, Магомадов, Киселев (Артеменко, 82), Голубцов, Лукоянов (Кочнев, 86), Серченко, Сенин.



Предупреждения: Гриднев (64).