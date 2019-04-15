Сегодня, 15 апреля, в Министерстве спорта Республики Татарстан состоялось чествование сборной РТ по плаванию, которая завоевала 16 медалей – 3 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых – на прошедшем в Москве чемпионате России по плаванию.

Во встрече приняли участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, исполнительный директор Федерации плавания РТ Эрик Акчурин, проректор по административной работе и социальному развитию Поволжской академии спорта Ильшат Файзуллин и другие.

В торжественной обстановке Владимир Александрович наградил спортсменов – Эрнеста Максумова, Владислава Тазова, Олесю Корчагину, Алексея Мерзлякова, Дмитрия Зеленина, Эдуарда Валиахметова, Егора Куимова и Никиту Королева – почетными грамотами Министерства «За успешное выступление на чемпионате России по плаванию 2019 года». Тренеры – Гульнара Гарипова, Надежда Николаева, Максим Дедловский, Дмитрий Басин, Светлана Валиахметова, Эдуард Гизатуллин и Алексей Кузнецов – удостоились грамот «За успешную подготовку и выступление спортсменов».

Владимир Леонов подвел итоги выступления сборной РТ на чемпионате страны:

«Впервые за всю историю плавания Татарстана более 40 человек в составе сборной республики выступили на чемпионате России. Пять лет назад это количество составляло 5-7 человек, сейчас 43 – динамика хорошая. Наша команда заняла третье место в неофициальном командном зачете после Санкт-Петербурга и Москвы. Ребята привезли 16 медалей, 2 человека из команды отобрались на чемпионат мира, который в этом году пройдет в Южной Корее, 6 человек отобрались на Универсиаду в Неаполе.

Мы много внимания уделяем развитию водных видов спорта и, в частности, плавания. Татарстан сегодня лидер по количеству плавательных бассейнов в стране. В Татарстане уже не первый год работает программа «Всеобуч по плаванию», мы её делаем совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан для того, чтобы максимально охватить детей, чтобы они имели азы плавания, чтобы население могло находиться на воде и это было безопасно», - подчеркнул министр.

Владимир Александрович также анонсировал возможное проведение чемпионата России по плаванию 2020 года в Казани:

«Ведём переговоры по поводу проведения данного старта на следующий год в Казани. Это будет связано в первую очередь с тем, что в Москве на реконструкцию закрывается бассейн «Олимпийский». Мы будем отмечать 100-летие ТАССР и хотим инсталлировать данный турнир в программу празднования», - поделился планами министр.

Он также отметил, что следующий чемпионат России по плаванию на большой воде будет отборочным на Олимпийские игры в Токио:

«Будет очень серьезная конкуренция, но мы ее не боимся. Плавание сегодня в мире является одним из самых медалеёмких видов спорта после легкой атлетики. В Москве было разыграно 42 комплекта наград. 16 медалей, завоеванные татарстанскими пловцами, это серьезный показатель, но нам есть куда стремиться.

Я благодарю нашу Федерацию плавания, Академию спорта, которая также является большим звеном в цепочке подготовки спортсменов, тренерский штаб, работающий с ребятами. Всех поздравляю с окончанием чемпионата России, с теми результатами, которые мы показали. Будем и дальше болеть за наших пловцов на чемпионате мира и Универсиаде», - заключил Владимир Леонов.

По итогам чемпионата России в активе татарстанских пловцов 16 медалей в следующих дисциплинах:

Александр Красных завоевал «золото» на дистанции 400 метров вольным стилем и выполнил норматив для отбора на чемпионат мира по водным видам спорта 2019, который пройдет в июле этого года в Кванджу (Южная Корея). На 200-метровке вольным стилем Красных завоевал бронзовую медаль, однако также выполнил норматив отбора на ЧМ в этой дисциплине в эстафете.

Самой результативной спортсменкой сборной РТ стала Вероника Андрусенко. На дистанции 400 метров вольным стилем Вероника завоевала «золото» и обновила рекорд страны (4:06.01), стала первой на дистанции 200 метров вольным стилем, а на стометровке вольным стилем завоевала серебряную медаль – во всех трех дисциплинах Вероника выполнила норматив для отбора на ЧМ по водным видам спорта.

Сразу три бронзовые медали завоевал Григорий Тарасевич – на дистанциях 50 метров, 100 метров и 200 метров на спине. Григорий в своих заплывах выполнил норматив отбора для участия в ЧМ по водным видам спорта, однако ввиду того, что занял третье место, примет участие в летней Универсиаде в Неаполе.

«Серебро» и «бронза» в активе Ирины Приходько, которая успешно выступила на дистанциях 200 метров комплексом и 200 метров на спине соответственно. В обеих дисциплинах Ирина отобралась для участия в летней Универсиаде в Неаполе.

Егор Куимов занял второе место на дистанции 100 метров баттерфляем и выполнил норматив отбора на Универсиаду.

Эрнест Максумов на дистанции 1500 метров вольным стилем добавил еще одну «бронзу» в копилку команды Татарстана. Эрнест выполнил норматив отбора на Универсиаду.

Эдуард Валихаметов стал третьим на дистанции 400 метров комплексом.

Еще три медали татарстанские пловцы завоевали в эстафетах. В мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем команда РТ (Александр Красных, Григорий Тарасевич, Эрнест Максумов и Вячеслав Андрусенко) завоевала серебряные медали. В смешанной кролевой эстафете 4х100 метров команда РТ (Никита Королёв, Олеся Корчагина, Алексей Мерзляков, Вероника Андрусенко) финишировала на третьем месте. Еще одна «бронза» в активе сборной Татарстана (Григорий Тарасевич, Егор Куимов, Вячеслав Мальковский, Никита Королев) в мужской комбинированной эстафете 4х100 метров