Татарстанская лыжница завоевала бронзу чемпионата России в гонке на 50 км свободным стилем

В женском забеге на 50 км свободным стилем бронзовую награду завоевала татарстанская спортсменка Светлана Кузнецова, которая финишировала с результатом – 2:06:49.5.
Победила Елена Соболева (Новосибирская область/ЯНАО), преодолевшая дистанцию за 2:06:30. Второе место у Дианы Головань из Республики Хакасия – 2:06:48.1.
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