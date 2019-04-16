Омские шорт-трекисты завершили сезон

На омский лед вышли юные спортсмены из Омска, Тары, Черлака, Исилькуля, а также представители Новосибирской области – всего около сотни шорт-трекистов. Самые юные – участники возрастной группы «супер-дети» – преодолевали дистанции 111, 222 и 333 метра. В итоге по результатам трех этапов первыми стали Павел Семенов из Новосибирской области и омичка Екатерина Баринова. «Серебро» завоевали Диана Сатышева (Тара) и Александр Вашкевич (Омск). Третьи места заняли Степан Страмаусов и Есения Петрова (оба – Омск).

В соревнованиях среди юношей и девушек детского возраста по итогам трех дистанций (222, 333 и 500 метров) призовые тройки распределились следующим образом: Леонид Шестаков, Арсений Носков и Данила Кулагин – у мальчиков, Ксения Сивкова, Татьяна Ботвинова и Ангелина Янкова – у девочек. Все призеры у мальчиков представляли Тару, а у девочек – Омск.

Юноши и девушки младшего возраста преодолевали дистанции 500, 777 и 1000 метров. Здесь сильнейшим стал Максим Бахтин из Тары. Вторым был Станислав Темирбулатов из Черлака, а «бронза» досталась еще одному тарчанину Роману Карымову. У девушек лидерство захватила омичка Вероника Шарай, а компанию на пьедестале ей составили подруги по команде Сюзанна Халько и Варвара Игошина.

Острая борьба развернулась между лидерами в возрастной категории «юноши среднего возраста», где за победу боролись победители и призеры первенства России Валентин Кобызев и Никита Целиков. В итоге Валентину удалось стать лучшим на дистанциях 500 и 1500 метров, и оказаться победителем первенства по сумме многоборья. Никита занял второе место, а третьим был Егор Войнов, сумевший дать бой соперникам и выиграть дистанцию 1000 метров. У девушек победительницей стала Яна Нуждина из Тары. Серебряную медаль получила Екатерина Устьянцева. Замкнула тройку еще одна представительница тарского шорт-трека Ульяна Котелкина.