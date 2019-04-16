Подписано Соглашение между Новосибирской областью и Российским международным олимпийским университетом

Сегодня, 16 апреля, в Малом зале правительства Новосибирской области прошло подписание Соглашения о взаимодействии между правительством Новосибирской области и Российским международным олимпийским университетом.

Подписи под Соглашением, которое определяет сотрудничество в целях развития физической культуры и спорта на территории нашего региона, поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ректор РМАУ Лев Белоусов. Развитие сотрудничества будет осуществляться по следующим направлениям:

– научно-практические исследования в сфере спорта в целях адаптации мировых достижений, реализация инновационных проектов и распространения полученного опыта;

– развитие образовательных и академических проектов, проведение конференций и выставок, обеспечивающих рост международной репутации Новосибирской области.

После завершения церемонии подписания Соглашения прошёл семинар по теме: «Персональный пиар: пять приёмов продвижения через личный бренд».