Подписано Соглашение между Новосибирской областью и Российским международным олимпийским университетом

Сегодня, 16 апреля, в Малом зале правительства Новосибирской области прошло подписание Соглашения о взаимодействии между правительством Новосибирской области и Российским международным олимпийским университетом.
Подписи под Соглашением, которое определяет сотрудничество в целях развития физической культуры и спорта на территории нашего региона, поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ректор РМАУ Лев Белоусов. Развитие сотрудничества будет осуществляться по следующим направлениям:
– научно-практические исследования в сфере спорта в целях адаптации мировых достижений, реализация инновационных проектов и распространения полученного опыта;
– развитие образовательных и академических проектов, проведение конференций и выставок, обеспечивающих рост международной репутации Новосибирской области.
После завершения церемонии подписания Соглашения прошёл семинар по теме: «Персональный пиар: пять приёмов продвижения через личный бренд».
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