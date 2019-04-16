Девять медалей выиграли приморские кикбоксеры на первенстве России

Приморские спортсмены вернулись с медалями из Иркутска, где состоялись Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». В соревнованиях участвовало около 600 человек со всех уголков страны. По результатам турнира у приморцев две золотые, одна серебряная и шесть бронзовых медалей.

Соревнования проходили в различных весовых категориях и в четырех возрастных группах: юноши и девушки 13-14 лет и 15-16 лет, юниоры 17-18 лет, мужчины и женщины 2000 года рождения и старше.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, Приморский край представляла многочисленная команда в составе 26 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Артема, Чугуевского и Красноармейского районов.

«Эти соревнования являлись отборочными на Чемпионат мира и Первенство Европы, поэтому конкуренция была очень высокой», – отметили в ведомстве.

Юные приморские спортсмены отличились на Первенстве России. Золотые награды завоевали Алексей Михальченко (село Новопокровка, тренер Алексей Байнякшин) и Марина Артеменко (Арсеньев, тренер Петр Мунтяну). Серебряным призером стал Дмитрий Цикунов (Владивосток, тренер Семен Полещук). Бронзовые медали в копилку команды положили Владислав Ведерников и Петр Шабулин (Владивосток, тренер Евгений Беляев), Дарья Буршина (Рощино, тренер Валерий Овчинников), Ульяна Садовая (Уссурийск, тренер Андрей Регер), Полина Береза (село Новопокровка, тренер Алексей Байнякшин).

На Чемпионате страны «бронзу» выиграл Станислав Петров (Уссурийск, тренер Владимир Кофанов).

По словам президента краевой федерации кикбоксинга Виктора Тарабарина, в Приморье подрастает перспективная молодежь.

«Спортсмены нашего региона стабильно показывают хорошие результаты и с каждым годом мастерство ребят растет, потому что наши тренеры являются настоящими профессионалами, которые постоянно повышают свой уровень», – сообщил он.

Отметим, приморские кикбоксеры успешно выступают на всероссийской и международной спортивной арене. Наибольших результатов добился известный спортсмен из Уссурийска, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Александр Захаров. Его достижения служат примером для многих начинающих спортсменов.