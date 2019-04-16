Восемь медалей гиревиков

В Красноярске завершился зональный чемпионат России по гиревому спорту, в котором принимали участие спортсмены из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Крупный турнир собрал более 150-ти спортсменов из 14-ти регионов. Сборная Омской области состояла из 8-ми человек. Наши гиревики показали хорошие результаты, заняв в командном зачете третье место, пропустив вперед сборные Тюменской области и Республики Бурятия.

В личном первенстве омичи выиграли две золотые медали: на высшую ступень пьедестала поднимались Сергей Рысник (до 85 кг, толчок по длинному циклу) и Лина Ретунская (до 63 кг, рывок). Подготовили спортсменов тренеры Виктор Елисеев и Николай Переверзев.

Серебряными призерами турнира в Красноярске стали Яна Умурзакова (до 63 кг, толчок по длинному циклу) и Валентин Стаханов (свыше 85 кг, толчок по длинному циклу). Бронзовыми медалистами оказались Сергей Рысник (до 85 кг, двоеборье) и Валентина Стаханова (свыше 85 кг, двоеборье).

Успешно выступила Омская область и в командных эстафетах: «серебро» наши спортсмены выиграли в толчке по длинному циклу, а «бронзу» – в классическом толчке. В обеих дисциплинах омская сборная была в одном и том же составе: Александр Рачинский, Сергей Рысник, Стаханов Валентин и Александр Донских.

Тренируются наши гиревики под руководством Наталья Акимочкиной, Антона Анасенко и Кайрата Сагандыкова.

Отметим, что сильнейшие спортсмены зонального чемпионата России выступят в финальной части турнира, которая пройдет с 13 по 16 июня в Казани.