Лучший рисунок памяти Героя России Алдара Цыденжапова выбрали в Бурятии

В рамках Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств прошел конкурс детских рисунков «Нарисуй Алдара», посвященный матросу Тихоокеанского флота, который ценой своей жизни спас более 300 человек - Алдару Цыденжапову.

Дети изображали Алдара по-разному, каждый вложил в рисунок что-то свое. Были представлены и портреты, и целые художественные сюжеты. Каждый рисунок откликался в душе посетителей выставки и было непросто определить победителей. Решением конкурсной комиссии ими стали:

1 место – Бурхянова Алина, 11 лет, школа №57 им. Героя России Алдара Цыденжапова

2 место – Еремеева Диана, 11 лет, Федерация Художественной гимнастики Республики Бурятия

3 место – Тутаева Мария, Союз тхэквондо Бурятии

Лауреаты:

Саксудаева Мария, 13 лет, гимназия №33

Дабаев Амгалан, 11 лет, школа №49

Бурдуковская Елизавета, 12 лет, Дом творчества Железнодорожного района

Уханаева Дарина, 8 лет, школа №47

Болонева Софья, 5 лет, школа №63

Портнягина Валерия, 13 лет, IlkinDojo школа каратэ Киокушинкай

Лобазеров Даниил, 4 года, детский сад №13

В ближайшее время организаторы конкурса свяжутся с победителями и лауреатами. Благодарим каждого за участие в конкурсе, посвященном памяти Героя России Алдара Цыденжапова.