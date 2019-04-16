Лучший рисунок памяти Героя России Алдара Цыденжапова выбрали в Бурятии - Советский спорт
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16 апреля 2019 14:46Бурятия

Лучший рисунок памяти Героя России Алдара Цыденжапова выбрали в Бурятии

Все работы были выставлены в холле Физкультурно-спортивного комплекса во время проведения Фестиваля и вызвали неподдельные эмоции у зрителей.

В рамках Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств прошел конкурс детских рисунков «Нарисуй Алдара», посвященный матросу Тихоокеанского флота, который ценой своей жизни спас более 300 человек - Алдару Цыденжапову.

Дети изображали Алдара по-разному, каждый вложил в рисунок что-то свое. Были представлены и портреты, и целые художественные сюжеты. Каждый рисунок откликался в душе посетителей выставки и было непросто определить победителей. Решением конкурсной комиссии ими стали:

1 место – Бурхянова Алина, 11 лет, школа №57 им. Героя России Алдара Цыденжапова

2 место – Еремеева Диана, 11 лет, Федерация Художественной гимнастики Республики Бурятия

3 место – Тутаева Мария, Союз тхэквондо Бурятии

Лауреаты:

Саксудаева Мария, 13 лет, гимназия №33
Дабаев Амгалан, 11 лет, школа №49
Бурдуковская Елизавета, 12 лет, Дом творчества Железнодорожного района

Уханаева Дарина, 8 лет, школа №47

Болонева Софья, 5 лет, школа №63

Портнягина Валерия, 13 лет, IlkinDojo школа каратэ Киокушинкай

Лобазеров Даниил, 4 года, детский сад №13

В ближайшее время организаторы конкурса свяжутся с победителями и лауреатами. Благодарим каждого за участие в конкурсе, посвященном памяти Героя России Алдара Цыденжапова.

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