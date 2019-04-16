Опыт строительства лыжных баз в Татарстане будет использован в других регионах России - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:34Татарстан

Опыт строительства лыжных баз в Татарстане будет использован в других регионах России

Опыт Республики Татарстан по возведению спортивных объектов будет внедряться на территории страны.

15 апреля на встрече с представителями средств массовой информации было анонсировано продолжение республиканской программы по возведению в Татарстане модульных лыжных баз, а также объявлено о ее внедрении в других регионах Российской Федерации.

Перед журналистами выступили начальник управления развития строительного комплекса Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Динар Сагдатуллин и начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и реализации программ Министерства спорта РТ Олег Кривцов.

«Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с 2013 года начался масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан. В 2017 году программа по строительству универсальных спортивных площадок дополнена проектами строительства хоккейных коробок и блочными модульными лыжными базами. За 2017-2018 годы построено 27 блочных модульных лыжных баз», - отметил в своем выступлении Динар Габбасович.

Подробнее о программе и ее особенностях рассказал Олег Кривцов:

«Строительство блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием включено в программу строительства универсальных спортивных площадок на основании предложения Федерации лыжных гонок республики Татарстан и проводимого Министерством анализа потребности в строительстве подобных баз. Перечень лыжных баз формируется с учетом потребности муниципальных образований и по результатам рейтинга, проводимого Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан с учетом результатов развития лыжного спорта.

Для наглядности: в 2019 году запланировано построить 8 блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, которые появятся в Бавлинском, Высокогорском, Зеленодольском, Мамадышском, Менделеевскиом, Муслюмовском, Пестречинском и Чистопольском муниципальные районы РТ. При том, что потребность в объектах есть у большого количества муниципалитетов и заявок значительно больше. Важно отметить, что каждый год мы проводим мониторинг, получаем обратную связь по эксплуатации этих лыжных баз и стараемся вносить определенные коррективы в типовые проекты», - отметил Олег Владимирович.

Отличительной особенностью модульных лыжных баз, возводимых на территории Татарстана, является их разграничение между помещениями для удобных занятий воспитанников спортивных школ и помещениями для массового проката лыж. Именно этот фактор, а также многофункциональность объекта и его всесезонность, стали одной из причин, почему проект вышел за пределы Татарстана:

«Проект блочной модульной лыжной базы разрабатывался совместно с Федерацией лыжных гонок РТ для возможности учёта специфики этого вида спорта, а также для возможности размещения как ДЮСШ, так и массового проката лыж среди населения.

После презентации этих лыжных баз на одном из итоговых заседаний коллегии Министерства спорта Республики Татарстан, куда постоянно прибывают наши федеральные коллеги, Министерство спорта Российской Федерации запросило наши типовые проекты и теперь использует их как рекомендуемые в рамках своих программ. Федеральное ведомство рекомендует их для реализации на территории других регионов Российской Федерации как объект, удобный для одновременного пользования как детско-юношескими спортивными школами, так и населением, просто занимающегося спортом. Успешность проекта сама по себе привлекла внимание наших коллег из регионов, которые сами заинтересовались им и направили нам свои запросы относительно типовых проектов этих объектов», - отметил Олег Владимирович.

Так, типовые проекты были направлены Пермскому краю, Архангельской области, Владимирской области, Оренбургской области, Томской области, Магаданской области, Забайкальскому краю, Ненецкому автономному округу, Республику Карелия, Алтайскому краю, Костромской области, Приморскому краю.

«По нашей информации, многие регионы изыскивают источники для реализации этого проекта, либо на основе него формируют свои программы строительства объектов», - заключил представитель Министерства спорта.

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