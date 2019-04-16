В Дудинке прошел обучающий семинар для судей по полиатлону - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:36Красноярский край

В Дудинке прошел обучающий семинар для судей по полиатлону

На севере Красноярского края в Дудинке на базе общеобразовательных школ №3 и №7 в течение двух дней проходил обучающий семинар для судей комплекса ГТО.

Мероприятие проводили специалисты отдела развития массового спорта и внедрения комплекса ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта совместно с краевой федерацией полиатлона. В обучении приняли участие 20 судей центров тестирования ГТО г. Норильска и г. Дудинка. Начальник отдела развития массового спорта и внедрения комплекса ГТО Института Валентина Макогончук рассказала слушателям о реализации комплекса в Красноярском крае и представила 100-очковую систему подведения итогов на фестивалях и прочих комплексных соревнованиях, которая упрощает работу судьям и делает ее более эффективной. Информацией о судействе в полиатлоне поделился председатель краевой федерации полиатлона Валентин Дюбин. Практическая часть обучения судей проходила на фестивале ГТО, в котором принимали участие учащиеся 10-х и 11-х классов. В программе соревнований были следующие виды испытаний: стрельба из пневматического оружия, челночный бег, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на перекладине, прыжок в длину с места и наклон вперед с гимнастической тумбы. Школьники за призовые места и участие в фестивале на память получили сувенирную продукцию ГТО. По итогам обучения участники сдали зачет и получили удостоверения. Теперь они могут претендовать на присвоение третьей судейской категории. – На семинаре мы обсуждали типичные проблемные ситуации, с которыми сталкиваются судьи на соревнованиях, а также как более эффективно привлекать население к выполнению нормативов комплекса ГТО, – рассказала начальник отдела развития массового спорта и внедрения комплекса ГТО Института Валентина Макогончук. – Отмечу, что после нашего семинара представители г. Норильска решили активно развивать полиатлон в своем городе. Сейчас обсуждают вопрос о выделении тренерских ставок. Наши коллеги надеются, что полиатлон станет популярен в Норильске, а также сможет привлечь еще больше участников в движение ГТО.

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