Команда «Татарстан» заняла 5 место на чемпионате мира по синхронному катанию на коньках - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:36Татарстан

Команда «Татарстан» заняла 5 место на чемпионате мира по синхронному катанию на коньках

С 12 по 14 апреля в Хельсинки прошел чемпионат мира по синхронному катанию на коньках.

За победу в соревнованиях боролись 24 команды из 20 стран мира. Россию представляли два коллектива: «Парадиз» из Санкт-Петербурга и «Татарстан» из Казани.

По итогам турнира команда «Татарстан» впервые в своей истории заняла 5 место на чемпионате мира. Другая российская команда «Парадиз» стала победителем мирового первенства. «Серебро» и «бронза» у финских команд Marigold Ice Unity и Helsinki Rockettes.

Итоговое положение

1. «Парадиз» – 234,38

2. Marigold Ice Unity – 228,70

3. Helsinki Rockettes – 228,61

5. «Татарстан» (Россия) – 219,74.

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