Команда Вологодской области стала серебряным призёром на Первенстве России по авиамодельному спорту

Вологодскую область представляли 3 череповецких спортсмена: Вячеслав Санкин (11 лет), Ярослав Тихомиров (13 лет) и Алексей Кабалин (13 лет). По итогам десяти соревновательных дней Вячеслав Санкин занял третье место среди юношей на Первенстве России и стал первым на этапе Кубка мира, впервые выполнив при этом норматив Мастера спорта России. Радует и командный результат - сборная Вологодской области заняла второе общекомандное место.
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