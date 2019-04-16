Команда Вологодской области стала серебряным призёром на Первенстве России по авиамодельному спорту - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:37Вологодская область

Команда Вологодской области стала серебряным призёром на Первенстве России по авиамодельному спорту

Первенство России по авиамодельному спорту свободно летающих моделей самолётов проходило в г. Нальчике с 3 по 13 апреля 2019 года.

Вологодскую область представляли 3 череповецких спортсмена: Вячеслав Санкин (11 лет), Ярослав Тихомиров (13 лет) и Алексей Кабалин (13 лет). По итогам десяти соревновательных дней Вячеслав Санкин занял третье место среди юношей на Первенстве России и стал первым на этапе Кубка мира, впервые выполнив при этом норматив Мастера спорта России. Радует и командный результат - сборная Вологодской области заняла второе общекомандное место.

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