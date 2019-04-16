Челнинцы завоевали первое место на первенстве и Кубке РТ по кобудо - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:38Татарстан

Челнинцы завоевали первое место на первенстве и Кубке РТ по кобудо

14 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Химик» состоялись Кубок и Первенство Республики Татарстан по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина  Кобудо).

В соревнованиях принимали участие 237 спортсменов 14 команд из городов и районов Республики Татарстан: Казань, Набережные Челны, Агрыз, Нижнекамск, Высокая Гора, Верхний Услон, Тукаевский район, Буинск, Менделеевск.

На торжественном открытии участников соревнований поздравили заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Айдар Сафаргалин, президент Федерации Кобудо РТ, член Совета Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Сергей Лисютин.

В командном зачете чемпионами стали представители Набережных Челнов, второе место завоевали агрызцы, третье – хозяева турнира – город Менделеевск.

Турнир в Менделеевске состоялся при поддержке Федерации кобудо РТ, Управления по делам молодежи и спорту Менделеевского района, спортивной школы «Батыр», СОК «Химик».

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