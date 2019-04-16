Сборная Ивановской области по каратэ вернулась с медалями с крупного всероссийского турнира

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АК Барс» прошел в минувшие выходные в Казани. В соревнованиях приняли участие более 1800 спортсменов из 41 региона России, а также каратисты из Казахстана в возрасте старше 12 лет. Среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 76 килограммов ивановец Данила Коршунов в финале турнира завоевал серебряную медаль. Также в финал соревнований пробился Илхам Амашов, выступающий в весовой категории до 45 килограммов среди юношей 12-13 лет. На пути к финальному бою он одержал победы над соперниками из Пензенской и Орловской областей, республики Татарстан, Ставропольского края, а также Казахстана. В финале ивановец уступил спортсмену из Саратовской области.

Бронзовой медалью копилку сборной команды Ивановской области полнили Андрей Пуничев и Иван Соколов. Андрей в очных противостояниях был сильнее соперников из Самарской, Курганской, Омской областей и Ханты-мансийского автономного округа, но уступил победителю турнира из Саратовской области. Как итог – бронза «Кубка АК Барс» в весовой категории до 57 килограммов среди юношей 14-15 лет. Иван Соколов вошел в число 83 спортсменов, которые боролись за медали в весовой категории до 40 килограммов среди юношей 12-13 лет. Несмотря на большую конкуренцию, ивановцу удалось завоевать бронзовую медаль соревнований. Спортсмены к турниру готовились под руководством тренеров федерации каратэ Ивановской области Евгения Болдина, Амирана Рухая и Фарида Нуриева.