Хулио Маглионе: «Казань сегодня – российский центр водных видов спорта»

Целью визита стала инспекция хода подготовки этапа мировой серии по синхронному плаванию, которая впервые пройдет в России с 19-21 апреля, а также Центра развития водных видов спорта FINA, открытого в сентябре 2019 года.

В ходе визита Хулио Маглионе посетил Дворец водных видов спорта, на базе которого проходят тренировки студентов Центра FINA. Сегодня в Центре обучаются спортсмены из 7 стран: Кыргызстан, Молдова, Грузия, Латвия, Черногория, КНДР, Пакистан. Президент встретился со спортсменами Центра, главным тренером Гульнарой Гариповой, генеральным директором АНО «Исполнительная дирекция спортивных и социальных проектов» Азатом Кадыровым и координатором Центра, заместителем генерального директора АНО «Исполнительная дирекция спортивных и социальных проектов»Ранко Тепавчевичем.

«Сегодня здесь занимаются только пловцы, но уже скоро к ним присоединяться прыгуны в воду. Из всех центров FINA это единственный, готовый предоставить инфраструктуру мирового уровня для тренировки пловцов и прыгунов», - отметил президент FINA.

«Все ребята приступили к тренировкам. В группе сложилась теплая атмосфера, ребята сдружились, что помогает им проходить адаптацию к новым условиям проживания и тренировок. У ребят хорошая мотивация на улучшение своих результатов и их ничто не отвлекает от тренировочного процесса - это главное!» - в свою очередь отметил Азат Кадыров.

Казанский Центр предоставляет обучающимся спортсменам условия для профессионального роста. При этом пребывание в Казани позволит им принять участие в проводимых под эгидой FINA соревнованиях, например, Кубке мира или Мировой серии (ежегодно проводятся в Казани) без дополнительных расходов на проезд и с возможностью соревноваться в уже «домашнем» бассейне.

«Совместно с тайским Центром FINA мы запланировали образовательную годовую программу по обмену опытом. В рамках этой программы мы проведем здесь совместные тренировочные сборы перед казанским этапом кубка мира. К студентам нашего Центра присоединятся 20 спортсменов, обучающихся на учебно-тренировочной базе FINA в Тайланде. Затем все участники программы выступят на этапе Кубка мира в Казани вместе с ведущими пловцами планеты. Возможность участия в топовых мировых стартах – это тоже часть образовательной программы нашего Центра», - рассказал Ранко Тепавчевич о предстоящих планах проекта.

Планируется также, что ежегодно в казанском Центре FINA будут проходить курсы обучения для тренеров и официальных лиц в рамках стипендиальных программ и школ FINA с привлечением ведущих мировых специалистов. Так, 18-21 апреля в рамках образовательного модуля Центра FINA пройдет семинар для тренеров по синхронному плаванию, по итогу которого его участники получат сертификат FINA. В эти же даты будет работать и Школа FINA для судей, по итогу обучения в которой судьи сдадут квалификационный экзамен.

Напомним, центр развития водных видов спорта открыт в Казани в сентябре 2018 года совместно Международной федерации плавания (FINA) и Всероссийской федерацией плавания после церемонии подписания договора о сотрудничестве с Республикой Татарстан, субъектом Российской Федерации, от имени которого выступило Министерство спорта.

Центр FINA в Казани присоединился к другим учебно-тренировочным комплексам и центрам под эгидой FINA, среди которых Центр развития FINA в Дакаре (Сенегал), а также учебно-тренировочные базы FINA в спортивно-оздоровительном комплексе «Таньяпура» (Thanyapura) в Пхукете (Таиланд) и институтe SPIRE (Spire Institute) в Женеве (штат Огайо, США).

Все центры функционируют в рамках организации различных стипендиальных программ и программ развития FINA и направлены на обучение спортсменов различных континентов и регионов мира. Недавно FINA приняла решение о запуске стипендиальной программы по прыжкам в воду, и здесь Казань является единственным центром, способным обеспечить высокий уровень предоставления услуг для всех национальных федераций.

Организация операционной работы и всей деятельности Центра была поручена АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» исходя из десятилетнего опыта проведения крупных мероприятий, включая Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и ежегодное проведение этапов Мировой серии FINA по прыжкам в воду, Кубка мира по плаванию, а также прихода в Казань Мировой серии FINA по синхронному плаванию.

Cоздание Центра FINA стало логичным продолжением развития наследия Всемирной универсиады и Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Мощная спортивная инфраструктура и опыт позволяет городу стать образовательным центром Международной федерации плавания, для которой очень важно поддерживать использование наследия крупных мероприятий наилучшим образом, наладить долговременное сотрудничество со странами и городами мира, которые могут не только организовать мероприятие, но и обеспечить поддержку и площадку для будущего развития всех водных дисциплин.