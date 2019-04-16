Хулио Маглионе: «Казань сегодня – российский центр водных видов спорта» - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:47Татарстан

Хулио Маглионе: «Казань сегодня – российский центр водных видов спорта»

14 апреля президент международной федерации плавания Хулио Маглионе вновь посетил Казань.

Целью визита стала инспекция хода подготовки этапа мировой серии по синхронному плаванию, которая впервые пройдет в России с 19-21 апреля, а также Центра развития водных видов спорта FINA, открытого в сентябре 2019 года.

В ходе визита Хулио Маглионе посетил Дворец водных видов спорта, на базе которого проходят тренировки студентов Центра FINA. Сегодня в Центре обучаются спортсмены из 7 стран: Кыргызстан, Молдова, Грузия, Латвия, Черногория, КНДР, Пакистан. Президент встретился со спортсменами Центра, главным тренером Гульнарой Гариповой, генеральным директором АНО «Исполнительная дирекция спортивных и социальных проектов» Азатом Кадыровым и координатором Центра, заместителем генерального директора АНО «Исполнительная дирекция спортивных и социальных проектов»Ранко Тепавчевичем.

«Сегодня здесь занимаются только пловцы, но уже скоро к ним присоединяться прыгуны в воду. Из всех центров FINA это единственный, готовый предоставить инфраструктуру мирового уровня для тренировки пловцов и прыгунов», - отметил президент FINA.

«Все ребята приступили к тренировкам. В группе сложилась теплая атмосфера, ребята сдружились, что помогает им проходить адаптацию к новым условиям проживания и тренировок. У ребят хорошая мотивация на улучшение своих результатов и их ничто не отвлекает от тренировочного процесса - это главное!» - в свою очередь отметил Азат Кадыров.

Казанский Центр предоставляет обучающимся спортсменам условия для профессионального роста. При этом пребывание в Казани позволит им принять участие в проводимых под эгидой FINA соревнованиях, например, Кубке мира или Мировой серии (ежегодно проводятся в Казани) без дополнительных расходов на проезд и с возможностью соревноваться в уже «домашнем» бассейне.

«Совместно с тайским Центром FINA мы запланировали образовательную годовую программу по обмену опытом. В рамках этой программы мы проведем здесь совместные тренировочные сборы перед казанским этапом кубка мира. К студентам нашего Центра присоединятся 20 спортсменов, обучающихся на учебно-тренировочной базе FINA в Тайланде. Затем все участники программы выступят на этапе Кубка мира в Казани вместе с ведущими пловцами планеты. Возможность участия в топовых мировых стартах – это тоже часть образовательной программы нашего Центра», - рассказал Ранко Тепавчевич о предстоящих планах проекта.

Планируется также, что ежегодно в казанском Центре FINA будут проходить курсы обучения для тренеров и официальных лиц в рамках стипендиальных программ и школ FINA с привлечением ведущих мировых специалистов. Так, 18-21 апреля в рамках образовательного модуля Центра FINA пройдет семинар для тренеров по синхронному плаванию, по итогу которого его участники получат сертификат FINA. В эти же даты будет работать и Школа FINA для судей, по итогу обучения в которой судьи сдадут квалификационный экзамен.

Напомним, центр развития водных видов спорта открыт в Казани в сентябре 2018 года совместно Международной федерации плавания (FINA) и Всероссийской федерацией плавания после церемонии подписания договора о сотрудничестве с Республикой Татарстан, субъектом Российской Федерации, от имени которого выступило Министерство спорта.

Центр FINA в Казани присоединился к другим учебно-тренировочным комплексам и центрам под эгидой FINA, среди которых Центр развития FINA в Дакаре (Сенегал), а также учебно-тренировочные базы FINA в спортивно-оздоровительном комплексе «Таньяпура» (Thanyapura) в Пхукете (Таиланд) и институтe SPIRE (Spire Institute) в Женеве (штат Огайо, США).

Все центры функционируют в рамках организации различных стипендиальных программ и программ развития FINA и направлены на обучение спортсменов различных континентов и регионов мира. Недавно FINA приняла решение о запуске стипендиальной программы по прыжкам в воду, и здесь Казань является единственным центром, способным обеспечить высокий уровень предоставления услуг для всех национальных федераций.

Организация операционной работы и всей деятельности Центра была поручена АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» исходя из десятилетнего опыта проведения крупных мероприятий, включая Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и ежегодное проведение этапов Мировой серии FINA по прыжкам в воду, Кубка мира по плаванию, а также прихода в Казань Мировой серии FINA по синхронному плаванию.

Cоздание Центра FINA стало логичным продолжением развития наследия Всемирной универсиады и Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Мощная спортивная инфраструктура и опыт позволяет городу стать образовательным центром Международной федерации плавания, для которой очень важно поддерживать использование наследия крупных мероприятий наилучшим образом, наладить долговременное сотрудничество со странами и городами мира, которые могут не только организовать мероприятие, но и обеспечить поддержку и площадку для будущего развития всех водных дисциплин.

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