В Высогорском районе пройдет региональный этап хоккейного турнира «Кубок Добрый лед»

19-20 Апреля в ЛД «Биектау» Высокая Гора пройдет Региональный этап хоккейного турнира на «Кубок Добрый Лед» среди команд мальчиков 2008-2009 г.р. Команды из нашей республики уже второй год участвуют в турнире, а в ноябре 2018 года Казань принимала финал Кубка. В четвертом по счету розыгрыше Кубка в этом сезоне рекордное количество участников - это 90 команд из 17 регионов России.
Республика Татарстан будет представлена шестью командами:
«Драконы» - Арск 1
«Биектау» - Высокая Гора
«Пестрецы» - Пестрецы
«Олимп» - Кукмор
«Серебряные волки» - Елабуга
«Ястребы» - Арск 2
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