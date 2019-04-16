В районах Татарстана продолжается Фестиваль по хоккею среди детских команд - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:49Татарстан

В районах Татарстана продолжается Фестиваль по хоккею среди детских команд

«Фестиваль по хоккею среди детских команд 2011 года рождения» продолжает свое шествие по Республике.

13 апреля фестиваль прошел в Дворце спорта в г. Набережные Челны и в спорткомплексе «Биектау» в селе Высокая гора, а 14 апреля – в ледовом дворце «Яшьлек» в Заинске. В ходе проведения фестивалей команды-участницы проводят игры между собой, получают соревновательный опыт и навыки в хоккейном мастерстве. Все участники традиционно награждаются памятными медалями за участие.

Фестиваль в Заинске стал пятым по счету в этом сезоне, в котором, к тому же, приняли участие команды из Самарской области. Всего в 2019 году в фестивалях участвовало 40 команд, порядка 400 юных хоккеистов.

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