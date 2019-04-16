В Казани завершилась Спартакиада учащихся по дзюдо

13 апреля на татами спортивного комплекса «Батыр» вышли 242 дзюдоиста 2003-2005 г.р. бороться за путевку на второй этап летней спартакиады учащихся России (ПФО). В соревнованиях приняли участие 24 команды из Елабуги, Болгар, Зеленодольска, Нижнекамска, Чистополя, Лаишево, Набережных Челнов, Бугульмы, Актаныша и Казани.

На торжественном открытии соревнований участников приветствовали директор спортивной школы «Батыр» Ленар Манапов, исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Александр Тарасов, директор Центра спортивной подготовки Министерства спорта РТ Михаил Смолкин, Вице-президент Федерации дзюдо РТ Раиль Муратшин, директор Казанского училища олимпийского резерва Фарит Ахмадуллин, мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры и спорта РТ Евгений Зюрнин.

Соревнования среди юношей проходили в девяти весовых категориях, среди девушек – в восьми.

Победителями и призеры:

Юноши:

46 кг:

1 место – Муллагалиев Альберт (Елабуга);

2 место – Валеев Камил (Казань, Тасма);

3 место – Ботов Никита (Казань, Тасма);

3 место – Ермолаев Алексей (Казань, Тасма).

50 кг:

1 место – Петров Игорь (Набережные Челны);

2 место – Ибатов Тимур (Набережные Челны);

3 место – Валиуллин Тимур (Казань, Тасма);

3 место – Толмачев Артур (Набережные Челны).

55 кг:

1 место – Жаров Никита (Казань, Батыр);

2 место – Спиричев Алексей (Набережные Челны);

3 место – Армянский Арсен (Казань, Батыр);

3 место – Харисов Руслан (Набережные Челны).

60 кг:

1 место – Кисляков Владислав (Зеленодольск);

2 место – Марюшин Тимофей (Казань, УОР);

3 место – Гарафиев Тимур (Бугульма);

3 место – Попов Семен (Набережные Челны).

66 кг:

1 место – Хабибуллин Азат (Казань, Ак Барс);

2 место – Загрутдинов Данис (Казань, Ак Барс);

3 место – Вахрушев Данил (Набережные Челны);

3 место – Аминов Риназ (Набережные Челны).

73 кг:

1 место – Афонин Артем (Набережные Челны);

2 место – Коберник Дмитрий (Казань, Батыр);

3 место – Выходцев Александр (Набережные Челны);

3 место – Ткачев Богдан (Елабуга).

81 кг:

1 место – Шайдуллин Булат (Казань, Ак Барс);

2 место – Серегин Роберт (Набережные Челны);

3 место – Кирилов Дмитрий (Казань, Тасма);

3 место – Горелов Григорий (Чистополь).

90 кг:

1 место – Рыбаков Иван (Елабуга);

2 место – Аверьянов Ратмир (Казань, Тасма);

3 место – Дубовцев Демид (Набережные Челны);

3 место – Султанов Азат (Джалиль).

Св. 90 кг:

1 место – Чижинков Арсений (Казань, Тасма);

2 место – Халиуллин Марсель (Казань, Тасма);

3 место – Соловьев Дмитрий (Казань, Мотор);

3 место – Битунов Константин (Болгар).

Девушки:

40 кг:

1 место – Минникаева Карина (Казань, Батыр);

2 место – Салахова Аиша (Казань, Батыр);

3 место – Чавкина Зарина (Казань, Тасма);

3 место – Мосунова Стелла (Лаишево).

44 кг:

1 место – Фрикк Диана (Набережные Челны)

2 место – Хамидуллина Алина (Лаишево)

3 место – Мосунова Диана (Лаишево)

3 место – Чернобаева Регина (Богатые Сабы)

48 кг:

1 место – Ливочкина Ксения (Казань, Тасма);

2 место – Толмачева Ольга (Набережные Челны);

3 место – Валеева Аделина (Казань, Тасма);

3 место – Костина Ксения (Елабуга).

52 кг:

1 место – Зубова Анна (Набережные Челны);

2 место – Каменева Полина (Казань, Тасма);

3 место – Садреева Лина (Казань, Ак Барс);

3 место – Байрамбаева Ирина (Бугульма).

57 кг:

1 место – Каргина Дарья (Казань, Батыр);

2 место – Графова Мария (Казань, Ак Буре);

3 место – Салахова Ильвина (Актаныш);

3 место – Яхъяева Камилла (Елабуга).

63 кг:

1 место – Бобрицкая Елизавета (Елабуга);

2 место – Горбаченко Диана (Набережные Челны);

3 место – Хаммадиева Камиля (Богатые Сабы);

3 место – Салтаева Полина (Набережные Челны).

70 кг:

1 место – Шаламова София (Бугульма);

2 место – Бушмакина Аделя (Нижнекамск);

3 место – Комисарова Валерия (Казань, Батыр);

3 место – Мирзина Карина (Набережные Челны).

Св. 70 кг:

1 место – Рябова Дарья (Казань, Ак Барс);

2 место – Мифтахова Кадрия (Казань, Тасма);

3 место – Сагирова Рената (Елабуга);

3 место – Садыкова Розалина (Казань, Олимп).

В командном зачете победила команда г. Казани, второе место – команда г. Набережные Челны, третье - у команды Сабинского района.

Победители каждой весовой категории будут представлять нашу республику на втором этапе летней спартакиады учащихся России по дзюдо, который пройдет с 3 по 6 мая 2019 г. в столице Мордовии.