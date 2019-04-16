ДЮСШ имени Крикухи вернула себе Кубок Федерации - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:50Омская область

ДЮСШ имени Крикухи вернула себе Кубок Федерации

Командный турнир омских борцов был посвящен легендарному наставнику Ивану Калюжному.              

В Омске завершился традиционный командный турнир по греко-римской борьбе «Кубок Федерации» памяти заслуженного тренера СССР Ивана Калюжного, собравший 6 команд из спортсменов 13-15 лет.

На торжественном открытии соревнований сын Ивана Калюжного Владимир пожелал спортсменам успехов: «Этот турнир носит для вас немного непривычный характер. Борьба проходит в формате «стенка на стенку», вы боретесь не сами за себя, а за всю команду. Она выступает, как единый живой организм, где вы являетесь полноценным работоспособным органом, который может сыграть ключевую роль в достижении победы. Не забывайте, что каждый ваш успех будет продвигать вашу команду к завоеванию главного трофея – переходящего Кубка Федерации. Желаю вам ярких, честных поединков и искрометных побед!».

В рамках церемонии также были вручены удостоверения и знаки «Кандидат в мастера спорта России» Тарлану Алиеву и Александру Маеру.

Стоит заметить, что уже шестой год подряд командные соревнования проводятся в двух дивизионах. В дивизионе «А» разыгрывается главный трофей турнира – переходящий Кубок Федерации. Ежегодно на него наносится название команды-победительницы, и приз находится у его обладателя до следующего турнира.

Триумфатором соревнований в этом году стала команда ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи, которая не выигрывала трофей с 2014 года. Всего же для школы это уже шестая победа в истории, и она вышла на чистое первое место по этому показателю. Пять раз трофей выигрывала ДЮСШ № 19, которая нынче завоевала серебряные награды, бронзовыми призерами стали спортсмены СШОР, становившиеся лучшими трижды.

Первое место в дивизионе «Б» завоевала сборная Русско-Полянского и Таврического районов, второе место – у ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи, на третьем месте – команда Одесского района.

Абсолютными победителями соревнований в личном зачете стали Даурен Абдрахманов (до 32 кг), Азат Ибраев (до 35 кг), Арстан Молдахимов (до 38 кг), Вардан Агаджанян (до 41 кг), Иван Гнездилов (до 44 кг), Александр Маер (до 48 кг), Марсель Шихов (до 52 кг), Амин Фаткулин (до 57 кг), Владимир Коченгин (до 62 кг), Александр Зарипов (до 68 кг), Владислав Казанков (до 75 кг), Сабир Омаров (до 85 кг), Владимир Додух (до 92 кг), Владислав Бондаренко (до 100 кг) и Егор Шелестов (до 110 кг).

Амин Фаткулин был признан лучшим борцом турнира и награжден специальным кубком имени воспитанника Ивана Калюжного, двукратного чемпиона СССР Владимира Матвы.

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