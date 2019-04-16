Борцовская юрта появилась в Муйском районе

Современное просторное помещение с борцовским ковром в центре, тренажерным залом, тренерской комнатой, удобными раздевалками и восстановительным центром – такие условия для занятий спортом в районе появились впервые.

Создание юрты для действующих и будущих чемпионов стало возможно благодаря работникам ООО «Артель старателей «Западная» во главе с победителем конкурса республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой олимп-2018» в номинации «Меценат года», генеральным директором Валерием Назаровым.

Спортивное сооружение возвели «с нуля» за один год и 3 месяца. «Это большой вклад в развитие физического воспитания нашего подрастающего поколения и в развитие массового спорта в Муйском районе», - отметил Глава района Андрей Козлов. На открытии также присутствовал мастер спорта СССР, заместитель руководителя администрации Муйского района Виктор Пинтаев. Он отметил, что данный спортивный объект имеет большое значение не только для района, но и для Республики в целом. Можно с уверенностью сказать, что появление спортивного борцовского зала будет способствовать воспитанию новых чемпионов. А самое главное - больше мальчишек и девчонок будет вовлекаться в здоровый образ жизни, будет расти здоровое и достойное молодое поколение.

13 и 14 апреля район уже принял VIIМежрегиональный турнир по вольной борьбе на призы Главы МО «Муйский район», в котором приняли участие 117 юных борцов из Республики Саха Якутия, Амурской области, Забайкальского края и Республики Бурятия.

Напомним, что в Бурятии реализовывается уникальная практика строительства спортивных юрт. Таких юрт по республике уже несколько десятков. Создаются они методом народной стройки, когда каждый вкладывается по мере возможностей в светлое настоящее детей:

Меценаты помогают денежными средствами и материалами, мужчины в деревнях, сёлах, районах берут на себя тяжёлый труд строителей, женщины готовят для них обеды и ужины, даже дети и те вносят свой посильный вклад в масштабные стройки.

После завершения строительства эстафету берут тренера и именитые спортсмены. Первые занимаются воспитанием истинных борцов и боксеров, вторые - приезжая в села и деревни, своим примером доказывают, что «чемпионы рождаются на окраинах».