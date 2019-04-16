Космическое спортивное утро собрало в столице Карелии более 300 бегунов - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:53Карелия

Космическое спортивное утро собрало в столице Карелии более 300 бегунов

13 апреля на набережной Онежского озера более 300 любителей бега и скандинавской ходьбы открыли летний беговой сезон в Петрозаводске.

В его рамках были организованы символический забег на 1961 м и сбор риса для животных приюта «Дорога домой». Участники – дети от 2-х лет и взрослые всех возрастов – приняли участие в зажигательной разминке в стиле афро, преодолели космическую дистанцию, равную году первого полета в космос, и собрали более 150 кг круп для собак. Победители среди детей, мужчин и женщин были награждены памятными подарками и дипломами. Особыми призами были отмечены участники в космических костюмах. Все участники и болельщики смогли угоститься карельским чаем и сладостями. Организаторы забега - школа бега «RunStart», Фонд «Карьяла», МУ «СШОР» № 3 при поддержке Правительства Республики Карелия, администрации Петрозаводского городского округа. Партнерами забега выступили: ведущая Александра Сухова, Молодежный парламент Республики Карелия, мастерская супругов Хюрри, Вита Чёрная и компания Silent lake, «Ситилинк», компания Мама Карелия, АО «СЛАВМО», кафе-бар «У Кузьмича», отель Cosmos Petrozavodsk, волонтеры Карельского центра развития добровольчества и др.

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