Сахалинские и приморские горнолыжники сразились в слаломе и командной гонке

Сахалинцы и спортсмены из Приморья померились силами в IV этапе Кубка федерации по горнолыжному спорту, IV этапе Кубка Сахалинской области, а также в региональных соревнованиях на призы СТК «Горный воздух». Участники выявили сильнейших в слаломе и командной гонке. Всего награды соревнований оспорили 47 горнолыжников. Среди спортсменов 16 лет в слаломе всех одолел Эдуард Сидоренко. На втором месте Родион Гордиевский, а замкнул тройку лидеров Александр Долотов. Среди представительниц прекрасной половины медаль высшей пробы завоевала Лина Литвинова, серебро взяла Карина Гайдамащук, а бронзу – Софья Коваленко. Среди горнолыжников старшего возраста (21+) быстрее всех оказался Юрий Другов. Вторым финишировал Владислав Осипов, а почётное третье место занял Александр Михайлов. В противостоянии девушек сильнейшей стала Виктория Фуглева, на второй строчке Анастасия Квон, а на третьей Виктория Пак. В командной гонке равных не было союзу Софии Силивончик, Владислава Осипова, Ксении Барановой и Никите Шумову. Серебро взяли София Симонова, Александр Михайлов, Ирина Краснова и Дмитрий Поляков. Замкнула тройку призёров команда Фёдора Федоряна, Полины Екимовы Кристины Заика и Александра Долотова.
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