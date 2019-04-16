В Воркуте прошло первенство Коми по дзюдо среди юношей и девушек

Участниками первенства стали более 90 спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, с.Объячево, Усинска, Сосногорска, Емвы и Ухты.

По словам главного судьи соревнований Василия Алехина, в этом году на пьедестал почета поднялись представители всех команд. Из этих ребят и будет формироваться состав сборной Республики Коми – 9 юношей и 8 девушек, которым предстоит защищать честь РК на состязаниях федерального уровня, пояснили в центре спортивных мероприятий «Юбилейный».

«На ковре традиционно отлично себя показали спортсмены из Сыктывкара, Сосногорска и Усинска, - отметил главный судья. – Несмотря на очень достойные результаты у нас довольно много новичков, поэтому если на СЗФО 5-6 из них выйдут на первенство России - это будет хороший показатель, как и для любой другой команды. Мы понимаем, что в Северо-Западном турнире участие примут спортсмены из крупных городов и школ олимпийского резерва, с которыми нашим ребятам будет сложно соперничать. Там более серьезная подготовка, ведь они работают на резерв сборный страны. В наших спортивных школах пока в приоритете все-таки образование детей, а потому уже их спортивная карьера».

Тренер-преподаватель МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» с. Объячево Виталий Камельчик на прошедшие соревнования привез только одного из своих воспитанников:

«Он занял первое место и в полной мере справился с поставленной задачей в тяжелой и честной борьбе, провел восемь боев и доказал, что один в поле все-таки воин. Безусловно, самым сложным поединком стал финальный, где соперником был опытный и сильный спортсмен из Воркуты. Мы много лет приезжаем на соревнования в ваш город и всегда организация спортивных мероприятий у вас на высоте. Участники всех команд из года в год заметно повышают свое мастерство и отрабатывают технику, поэтому поединки проходят ярко и захватывающе».

По итогам общекомандного зачета победителем и призерами первенства РК по дзюдо среди юношей и девушек стали:

1 место – Воркута

2 место – Сыктывкар

3 место – Усинск