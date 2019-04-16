Клуб КХЛ «Амур» поможет развивать молодёжную лигу на Сахалине - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:55Сахалинская область

Клуб КХЛ «Амур» поможет развивать молодёжную лигу на Сахалине

Клуб Континентальной хоккейной лики «Амур» прибыл на Сахалин.

Это событие можно назвать историческим, поскольку это первый приезд представителей КХЛ в островной регион. Цель приезда команды - популяризация хоккея на Дальнем Востоке, поддержка и развитие детского хоккея, а также возрождение хоккейной молодёжной лиги. В рамках визита «Амур» проведёт благотворительный матч с «Сахалинскими акулами» в поддержку Сахалинского областного Дома ребёнка, а также даст серию мастер-классов для юных спортсменов Холмска и Южно-Сахалинска. Сегодня представители команды встретились с министром спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Сергеем Буренковым, чтобы обсудить дальнейший вектор развития хоккея на островах. - Мы знаем, что у вас в регионе развивается хоккей, здесь есть и детские, и молодёжные команды, проходит Азиатская хоккейная лига. Уверен, что наше выступление и мастер-классы станут хорошим стимулом для ребят, занимающихся хоккеем, ведь они смогут увидеть сильнейших игроков, чемпионов мира и последовать их примеру. Хоккей на Сахалине должен развиваться, как минимум команда МХЛ должна быть, - подчеркнул главный тренер команды «Амур» Александр Гулявцев. - Когда дети видят звёзд хоккея, достигших больших высот в спорте, когда они понимают, к чему надо стремиться, это дорогого стоит. Они осознают, что есть планка, которую нужно преодолеть, и это здорово. Инициатива сахалинской федерации хоккея по возрождению молодёжной хоккейной лиги очень правильная. Это даст возможность нашим детям совершенствоваться и становиться профессионалами, – отметил глава островного минспорта Сергей Буренков.

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