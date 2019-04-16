Результаты воспитанников БУ РК «РКСШОР» по видам спорта за 12-15 апреля 2019: - Советский спорт
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16 апреля 2019 16:57Калмыкия

Результаты воспитанников БУ РК «РКСШОР» по видам спорта за 12-15 апреля 2019:

12-14 апреля в г. Казань прошли всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Ак Барс".

В этом году традиционный татарстанский турнир собрал на 6 татами свыше 1500 лучших каратистов России и Казахстана. Спортсмены приехали из 35 регионов страны, став своего рода мини-чемпионатом и первенством России. В данном турнире принимала участие воспитанница республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (ARHAT KARATE CLUB) кандидат в мастера спорта России Григорьева Елизавета. Результатом выступления нашей спортсменки стала бронза! ТХЭКВОНДО 12 по 15 апреля 2019 года в Рязани проводился престижный Всероссийский турнир по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». В турнире принимали участие почти 1500 спортсменов из 46 регионов России. Республику Калмыкия представляли 13 спортсменов БУ РК "РКСШОР" в разных весовых и возрастных категориях.

По итогам соревнований 1 место заняла Бадмаева Даяна (тренер Боктаева Баирта), 3 место Хахленова Анжела (тренер Кулешов Михаил). Даяна провела 5 поединков, выиграв соперниц из Санкт-Петербурга (досрочно 24:0), Рязани (досрочно 32:4), Ярославля (10:9), в полуфинале соперницу из Санкт-Петербурга (10:5) и в финале Тольятти (31:23). Анжела уверенно провела свои поединки дойдя до полуфинала, где уступила своей сопернице и завоевала бронзу. На Всероссийских соревнованиях выступали: Голубев Тенгир, Хахленова Анжела, Менкенова Аюна, Бадмаева Даяна, Мангаева Гиляна, Анюшева Валерия, Надвидов Антон, Бабаев Сергей, Кочетов Глеб, Лозунгов Александр, Худолеев Василий, Утнасунова Елена и Ошенов Савр.

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