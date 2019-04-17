Приволжские шахматисты представят Ивановскую область на всероссийском финале по шахматам «Белой ладьи» - Советский спорт
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17 апреля 2019 05:29Ивановская область

Приволжские шахматисты представят Ивановскую область на всероссийском финале по шахматам «Белой ладьи»

В Кинешме завершился региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья».

В турнире приняли участие 10 команд из Иванова, Кинешмы, Вичуги, а также Приволжского, Вичугского, Савинского и Фурмановского районов. На протяжении всего турнира юные шахматисты из Приволжского муниципального района удерживали первую строчку турнирной таблицы. Выиграв все встречи с крупным счётом, команда из Приволжска заняла первое место и добилась права представить регион на всероссийском финале соревнований, который пройдет летом в Сочи. В победный состав вошли: Савелий Смирнов, Кирилл Гусев, Никита Карцев и Сухарева Дарья. Определяющим в борьбе за серебряные и бронзовые медали турнира стал заключительный, седьмой тур, соревнований. В итоге, второе место заняли учащиеся ивановского лицея № 33 Бронзовые медали достались команде ивановской школы № 8

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