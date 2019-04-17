Татарстанец Рамиль Шарафутдинов – чемпион России по бочча

Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккей Стандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.

По местам славы Кокорина и Мамаева Главный редактор заглянул в заведение, ставшее ареной битвы между футболистами и чиновниками полгода назад

Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываются Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.

А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть! Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионов Мы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.

Алексей Махно: Уйти так – не в стиле Макгрегора Известный российский легковес не исключает, что ирландец Конор Макгрегор может возобновить карьеру ради большого боя.

Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке? В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в Балашихе В среду в подмосковной Балашихе состоится третий матч финала. Пока ЦСКА впереди 2-0.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбит Главный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка Стэнли Тут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ.