Татарстанец Рамиль Шарафутдинов – чемпион России по бочча

В период с 11 по 16 апреля в Алексине (Тульская область) прошёл чемпионат России по бочча. На старт национальных соревнований вышли 98 спортсменов из 22 регионов страны, которые разыграли 7 комплектов медалей.
По итогам турнира татарстанец Рамиль Шарафутдинов стал чемпионом России в категории ВС2 (с поражением верхних конечностей).
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