Впервые сахалинцы сразятся в мас-реслинге

Соревнования по этому виду спорта пройдут на островах впервые. Они соберут около 30 спортсменов. Бороться за медали чемпионата будут жители Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалинской области. Островной регион на состязаниях представит команда из 10 человек.

Это спортсмены из Поронайска, Тымовска и Южно-Сахалинска. Мас- рестлинг на островах развивается с 2016 года. Сахалинские спортсмены уже завоевывают медали на всероссийских состязаниях. - Наши спортсмены выступали на Всероссийском фестивале по национальным не олимпийским видам спорта, который проходил в Сыктывкаре. Там моя подопечная Анастасия Плотникова взяла бронзу, - отметил президент сахалинской федерации по мас-рестлингу Евгений Борозна.

– Сегодня мало кто знает и помнит о культуре своего народа, не всегда можно застать тот или иной вид национальных забав, тем более которые переросли в виды спорта. С помощью перетягивания палки можно развивать силу, ловкость, быстроту и изучить культуру народа, задолго жившего до нас. Мас-рестлинг - перетягивание палки, национальный якутский вид спорта. Его правила просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.

Чемпионат начнется 20 апреля в 9:00. Торжественная церемония открытия состоится в 14:00. А после нее запланированы самые зрелищные бои финала. Состязания пройдут СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул.Горького 7/1). Вход свободный.