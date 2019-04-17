Ольга Тё – победительница первенства страны! - Советский спорт
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17 апреля 2019 10:19Омская область

Ольга Тё – победительница первенства страны!

Омская тяжелоатлетка была сильнейшей на соревнованиях во Владимире.

Первенство России среди юниоров и юниорок 15-23 лет по тяжелой атлетике проходит с 15 по 21 апреля. За награды турнира ведут борьбу более 250-ти молодых спортсменов из 50-ти регионов страны.

Золотую медаль в весовой категории «59 кг» завоевала воспитанница Омского областного центра спортивной подготовки Ольга Тё. Второй была представительница Чувашской республики Александра Козлова, а «бронза» досталась Ирине Шмелевой из Мордовии.

Отметим, что соревнования во Владимире являются отборочными на юниорское первенство Европы, которое пройдет летом.

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