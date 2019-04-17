Больше 60 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче в Южно-Сахалинске - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 10:21Сахалинская область

Больше 60 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче в Южно-Сахалинске

Благотворительный матч в помощь Сахалинскому областному Дому ребёнка прошел в островной столице.

На льду "Арена-Сити" встретились хоккейный клуб КХЛ "Амур" и команда "Сахалинские акулы".

Поддержку воспитанникам дома ребенка с помощью бесплатного матча организовали островная федерация хоккея и ХК "Амур" при поддержке комплекса "Арена-Сити" и министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.

Вместо платы за вход, каждый неравнодушный житель смог внести пожертвования. В фойе спорткомплекса была установлена специальная урна для сбора денежных средств. По итогу матча в ней оказалось 60 тысяч 450 рублей.

Сам матч прошел ярко и захватывающе. Его посетили министр областного минспорта Сергей Буренков, председатель областной думы Андрей Хапочкин, а также его коллега Олег Саитов. Зрители увидели три периода по 15 минут чистого времени, а также серию буллитов. На лед вышли малыши 2008 года рождения, которые стали серебряными призерами на Всероссийском турнире «Золотая шайба». Буллиты пробивали 5 лучших игроков. Закончился матч со счетом 5:2 в пользу хоккейного клуба «Амур».

- Проведение подобных матчей – очень правильная идея. Когда дети видят звёзд хоккея, достигших больших высот в спорте, когда они понимают, к чему надо стремиться, это дорогого стоит. Они осознают, что есть планка, которую нужно преодолеть, и это здорово, — отметил глава островного минспорта Сергей Буренков.

- Болельщики остались довольны игрой, было много гостей. Все после игры вышли на лед, где фотографировались с хоккеистами. Была очень теплая атмосфера, - отмечают организаторы матча, - Сначала руководство команды поедет в Дом малютки, чтобы узнать, что им нужно. А уже потом купят все необходимое и передадут финансовые средства.

Собранную сумму вместе с подарками хоккеисты клуба "Амур" передадут малышам 19 апреля.

03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
17/04 17:03Хоккей
Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира? О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  
17/04 14:44Хоккей
Хоккеист избил женщину прямо на дороге… Кто такой Обухов?Бывший хоккеист «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина вновь под следствием.
17/04 05:28Хоккей
Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка СтэнлиТут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ.
16/04 17:00Хоккей
«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
17/04 06:27Хоккей
Малкин и Кучеров – всё! Панарин и Бобровский идут напролом! Что произошло, пока вы спалиВ рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте накануне и сегодня ночью.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
17/04 10:00Футбол
Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова?«Манчестер Сити» идет на квадрупл. Но «Тоттенхэм» победил в первом матче.
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
16/04 23:52Футбол
Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
17/04 09:15Футбол
Сергей Жорин: Младший Кокорин может получить травму на всю жизньИзвестный юрист поделился мнением о суде над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
17/04 15:14Футбол
«Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым«Спартаку» не привыкать терпеть всяческие неприятности от своих воспитанников, или просто бывших игроков. Это уже тянет на традицию.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
17/04 00:20Футбол
«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
Новости
17:10 Биатлон Анфиса Резцова: Кристина будет выступать только за сборную России
16:59 Хоккей Кубок Гагарина побывает в Омске между двумя матчами в Балашихе
16:54 Баскетбол Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен
16:46 Футбол Аспас продлил контракт с «Сельтой»
16:40 Футбол «Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»
16:39 ММА UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге
16:38 Футбол Глава академии «Манчестер Юнайтед» подозревается в домашнем насилии
16:32 Футбол Алан Чочиев о суде над Кокориным: Цирк продолжается. Судный день настанет для всех
16:30 Бокс Гассиев вылетает в США для подготовки к бою
16:22 Футбол КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча Кубка России
16:13 Футбол Денис Пак: Кокорин, взяв стул, желал нанести максимальный вред моему здоровью
16:06 Футбол УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан
15:53 Футбол КДК условно закрыл вираж фанатов «Зенита» на одну игру
15:49 Футбол КДК оштрафовал «Спартак», «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Енисей»
15:35 ММА Фергюсон может провести поединок с Макгрегором
15:34 Формула-1 Российский бизнесмен хочет купить команду Формулы-1
15:23 Хоккей Малкин поедет на чемпионат мира
15:23 Хоккей Александр Шлеменко: Не спешил бы с оценкой по действиям Обухова
15:20 ММА UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев — явный фаворит поединка против Чоя, по мнению букмекеров
15:13 Футбол Роман Павлюченко: Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика