Сыктывкар принял первенство Республики Коми по стрельбе из лука

В меткости соревновались около пятидесяти стрелков. Старт соревнованиям дал министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной, пожелав участникам «верной руки и точного глаза».

Кроме сыктывкарцев в первенстве приняли участие кировчане и ухтинцы, также были представители Сыктывдинского, Корткеросского и Усть-Куломского районов.

«К первенству мы готовились в некоторой спешке и поэтому не все желающие смогли приехать. Например, представители Архангельской области хотели к нам присоединиться, но не успели. Но я думаю, что в следующем году они обязательно примут участие. Это был полезный и интересный опыт, гостей из Кирова было всего три, но они сразу нам заявили, что едут побеждать. Мы договорились о сотрудничестве между нашими регионами, будем ездить друг к другу на соревнования и вместе развивать наш спорт. Хочу отметить и ухтинцев – ребята были опытные и при этом самоучки, не представляющие конкретный клуб», - рассказал президент федерации стрельбы из лука Коми Владимир Торопов.

Также он отметил, что таких самостоятельных участников было довольно много и они демонстрировали хорошие результаты. Во время первенства некоторые из них выполнили нормативы первого и второго разрядов и даже кандидата в мастера спорта.

«Одновременно мы начали следить за нашими стрелками и их результатами для того, чтобы определить, кто может представлять Коми на всероссийских соревнованиях», - добавил В. Торопов.

Призеры соревнований:

Традиционный лук – старше 16 лет (новички) – дисциплина «ТЛ-18 м (30 + 30 выстр.)

Василий Останин – «Рагнарёк» Михаил Колданов – «Перестрелка» Светлана Вдовиченко - «Перестрелка»

Традиционный лук – старше 16 лет (спортсмены) – дисциплина «ТЛ-18 м (30 + 30 выстр.)

Вероника Чемоданнова – Киров Ольга Изъюрова – «Клуб 1000» Юлия Тарасова - «Перестрелка»

Классический лук – дети до 16 лет – дисциплина «КЛ-12 м (30 + 30 выстр.)

Данил Чернов - «Перестрелка» Арина Сапронова - «Клуб 1000» Сергей Рябов - «Клуб 1000»

Классический лук – старше 16 лет – дисциплина «КЛ-18 м (30 + 30 выстр.)

Олег Сизоненко – Ухта Илья Болгов – «Рагнарёк»/«Клуб 1000» Алексей Комлев – Киров

Блочный лук – мужчины - дисциплина «БЛ-18 м (30 + 30 выстр.)

Григорий Милютин – Киров Тимур Липин - «Перестрелка» Алексей Комлев – Киров

Традиционный лук – дети до 16 лет (новички) - дисциплина «ТЛ-12 м (30 + 30 выстр.)

Федор Никифоров - «Рагнарёк» Арина Сапронова - «Клуб 1000» Алина Головина - «Перестрелка»

Традиционный лук – дети до 16 лет (спортсмены) - дисциплина «ТЛ-12 м (30 + 30 выстр.)