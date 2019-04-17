Сыктывкар принял первенство Республики Коми по стрельбе из лука - Советский спорт
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17 апреля 2019 11:43Республика Коми

Сыктывкар принял первенство Республики Коми по стрельбе из лука

В Сыктывкаре подвели итоги первенства Республики Коми по стрельбе из лука.

В меткости соревновались около пятидесяти стрелков. Старт соревнованиям дал министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной, пожелав участникам «верной руки и точного глаза».

Кроме сыктывкарцев в первенстве приняли участие кировчане и ухтинцы, также были представители Сыктывдинского, Корткеросского и Усть-Куломского районов.

«К первенству мы готовились в некоторой спешке и поэтому не все желающие смогли приехать. Например, представители Архангельской области хотели к нам присоединиться, но не успели. Но я думаю, что в следующем году они обязательно примут участие. Это был полезный и интересный опыт, гостей из Кирова было всего три, но они сразу нам заявили, что едут побеждать. Мы договорились о сотрудничестве между нашими регионами, будем ездить друг к другу на соревнования и вместе развивать наш спорт. Хочу отметить и ухтинцев – ребята были опытные и при этом самоучки, не представляющие конкретный клуб», - рассказал президент федерации стрельбы из лука Коми Владимир Торопов.

Также он отметил, что таких самостоятельных участников было довольно много и они демонстрировали хорошие результаты. Во время первенства некоторые из них выполнили нормативы первого и второго разрядов и даже кандидата в мастера спорта.

«Одновременно мы начали следить за нашими стрелками и их результатами для того, чтобы определить, кто может представлять Коми на всероссийских соревнованиях», - добавил В. Торопов.

Призеры соревнований:

Традиционный лук – старше 16 лет (новички) – дисциплина «ТЛ-18 м (30 + 30 выстр.)

  1. Василий Останин – «Рагнарёк»
  2. Михаил Колданов – «Перестрелка»
  3. Светлана Вдовиченко - «Перестрелка»

Традиционный лук – старше 16 лет (спортсмены) – дисциплина «ТЛ-18 м (30 + 30 выстр.)

  1. Вероника Чемоданнова – Киров
  2. Ольга Изъюрова – «Клуб 1000»
  3. Юлия Тарасова - «Перестрелка»

Классический лук – дети до 16 лет – дисциплина «КЛ-12 м (30 + 30 выстр.)

  1. Данил Чернов - «Перестрелка»
  2. Арина Сапронова - «Клуб 1000»
  3. Сергей Рябов - «Клуб 1000»

Классический лук – старше 16 лет – дисциплина «КЛ-18 м (30 + 30 выстр.)

  1. Олег Сизоненко – Ухта
  2. Илья Болгов – «Рагнарёк»/«Клуб 1000»
  3. Алексей Комлев – Киров

Блочный лук – мужчины - дисциплина «БЛ-18 м (30 + 30 выстр.)

  1. Григорий Милютин – Киров
  2. Тимур Липин - «Перестрелка»
  3. Алексей Комлев – Киров

Традиционный лук – дети до 16 лет (новички) - дисциплина «ТЛ-12 м (30 + 30 выстр.)

  1. Федор Никифоров - «Рагнарёк»
  2. Арина Сапронова - «Клуб 1000»
  3. Алина Головина - «Перестрелка»

Традиционный лук – дети до 16 лет (спортсмены) - дисциплина «ТЛ-12 м (30 + 30 выстр.)

  1. Илья Вокуев - «Перестрелка»
  2. Данил Чернов - «Перестрелка»
  3. Валерия Май - «Перестрелка»

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