Казань впервые примет этап мировой серии FINA по синхронному плаванию

Эти соревнования состоятся в Казани впервые. Одновременно в ДВВС пройдет чемпионат России по синхронному плаванию.
Казанский этап мировой серии станет третьим по счету в 2019 году. Всего их будет 8. Первый этап принял Париж (28 февраля – 3 марта), затем соревнования прошли в Александруполисе (Греция, 4-7 апреля). Третий этап состоится в Казани. После этого этапы мировой серии пройдут в Токио (Япония, 27-29 апреля), Пекине (Китай, 4-6 мая), Гринсборо (США, 24-26 мая), Квебеке (Канада, 30 мая – 1 июня) и Барселоне (Испания, 31 мая – 2 июня).
Трехдневная программа состязаний будет включать соревнования групп (техническая и произвольная программы), выступления соло (техническая и произвольная программы), соревнования дуэтов и смешанных дуэтов (техническая и произвольная программы), комбинированную программу, соревнования акробатических групп. Лучшие сборные по сумме этапов в каждой дисциплине выступят в суперфинале.
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