ЖХК «Бирюса» вручили бронзовые награды чемпионата Женской хоккейной лиги

Заместитель председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов поздравил команду и вручил спортсменкам, тренерскому штабу команды и клубу бронзовые медали Федерации хоккея России и Женской хоккейной лиги.

«От лица Губернатора Красноярского края и себя лично поздравляю вас с этим большим событием. Второй раз вы завоевываете бронзовые медали чемпионата Женской хоккейной лиги. Ваши высокие результаты укрепляют имидж Красноярского края, как одного из самых спортивных регионов России. Мы хотим сказать слова благодарности вам, тренерам команды, руководителям клуба, вашим партнерам, естественно болельщикам, вашим родителям, за то, что они в течение всего спортивного сезона вас поддерживали и помогали вам выигрывать эти соревнования. Желаю вам дальнейших успехов. Уверен, что впереди у вас еще более амбициозные цели и задачи, а мы вам будем помогать их достигать», – сказал заместитель председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

В ходе торжественного мероприятия первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш вручила благодарственные письма партерам клуба за плодотворное сотрудничество и содействие развитию хоккея в регионе.

«Несомненно, в успехе команды есть заслуга партнеров и коллег, которые поддерживали клуб «Бирюса» на протяжении всего сезона. Спасибо вам за вашу всестороннюю помощь, за то внимание, которые вы оказывали клубу, за ваш интерес к краевому хоккею. Надеюсь, что плодотворное сотрудничество между вами и командой продолжится», – отметила Светлана Ходюш.

Добавим, что почетными гостями церемонии награждения также стали заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Кулеш и председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания края Людмила Магомедова.

Генеральный директор хоккейного клуба «Сокол» Сергей Рабцун вручил представителям Законодательного Собрания края и председателю Правительства региона Алексею Подкорытову сувенирные игровые хоккейные майки с автографами ХК «Бирюса».

Напомним, что красноярская хоккейная команда «Бирюса» во второй раз в своей истории завоевала бронзовые медали ЖХЛ. Подопечные Александра Ведерникова спустя два года смогли войти в тройку лучших команд страны. Отметим, что 4 игрока нашей команды Валерия Павлова, Екатерина Добродеева, Надежда Морозова и Анна Тимофеева в марте в составе студенческой сборной России стали чемпионками Всемирной зимней универсиады 2019 года. Также в этом сезоне игроки красноярской «Бирюсы» приняли участие в Олимпийских играх-2018 и чемпионате мира в 2018 и 2019 годах.