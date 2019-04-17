ЖХК «Бирюса» вручили бронзовые награды чемпионата Женской хоккейной лиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 12:17Красноярский край

ЖХК «Бирюса» вручили бронзовые награды чемпионата Женской хоккейной лиги

Сегодня, 17 апреля, в большом зале Правительства края состоялось чествование женской хоккейной команды «Бирюса» по итогам сезона 2018/2019.

Заместитель председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов поздравил команду и вручил спортсменкам, тренерскому штабу команды и клубу бронзовые медали Федерации хоккея России и Женской хоккейной лиги.

«От лица Губернатора Красноярского края и себя лично поздравляю вас с этим большим событием. Второй раз вы завоевываете бронзовые медали чемпионата Женской хоккейной лиги. Ваши высокие результаты укрепляют имидж Красноярского края, как одного из самых спортивных регионов России. Мы хотим сказать слова благодарности вам, тренерам команды, руководителям клуба, вашим партнерам, естественно болельщикам, вашим родителям, за то, что они в течение всего спортивного сезона вас поддерживали и помогали вам выигрывать эти соревнования. Желаю вам дальнейших успехов. Уверен, что впереди у вас еще более амбициозные цели и задачи, а мы вам будем помогать их достигать», – сказал заместитель председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

В ходе торжественного мероприятия первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш вручила благодарственные письма партерам клуба за плодотворное сотрудничество и содействие развитию хоккея в регионе.

«Несомненно, в успехе команды есть заслуга партнеров и коллег, которые поддерживали клуб «Бирюса» на протяжении всего сезона. Спасибо вам за вашу всестороннюю помощь, за то внимание, которые вы оказывали клубу, за ваш интерес к краевому хоккею. Надеюсь, что плодотворное сотрудничество между вами и командой продолжится», – отметила Светлана Ходюш.

Добавим, что почетными гостями церемонии награждения также стали заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Кулеш и председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания края Людмила Магомедова.

Генеральный директор хоккейного клуба «Сокол» Сергей Рабцун вручил представителям Законодательного Собрания края и председателю Правительства региона Алексею Подкорытову сувенирные игровые хоккейные майки с автографами ХК «Бирюса».

Напомним, что красноярская хоккейная команда «Бирюса» во второй раз в своей истории завоевала бронзовые медали ЖХЛ. Подопечные Александра Ведерникова спустя два года смогли войти в тройку лучших команд страны. Отметим, что 4 игрока нашей команды Валерия Павлова, Екатерина Добродеева, Надежда Морозова и Анна Тимофеева в марте в составе студенческой сборной России стали чемпионками Всемирной зимней универсиады 2019 года. Также в этом сезоне игроки красноярской «Бирюсы» приняли участие в Олимпийских играх-2018 и чемпионате мира в 2018 и 2019 годах.

17/04 10:10Хоккей
Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победитьГол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения. «Вегас» справился с «Сан-Хосе» без Никиты Гусева.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
17/04 17:03Хоккей
Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира? О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.  
27/01 14:30Теннис
Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.
17/04 15:53Хоккей
Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
17/04 12:07Хоккей
Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.
17/04 00:20Футбол
«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
17/04 05:28Хоккей
Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка СтэнлиТут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ.
17/04 08:12Футбол
Чтобы пройти «шпор», Гвардиоле надо срочно звонить Бенитесу В среду в Манчестере команда Хосепа Гвардиолы попробует отыграться в четвертьфинальной дуэли с «Тоттенхэмом».
17/04 15:14Футбол
«Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым«Спартаку» не привыкать терпеть всяческие неприятности от своих воспитанников, или просто бывших игроков. Это уже тянет на традицию.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
17/04 06:27Хоккей
Малкин и Кучеров – всё! Панарин и Бобровский идут напролом! Что произошло, пока вы спалиВ рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте накануне и сегодня ночью.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
17/04 16:36Футбол
Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду.
10/04 10:00Фигурное катание
Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке?В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/04 17:00Хоккей
«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
Новости
17:10 Биатлон Анфиса Резцова: Кристина будет выступать только за сборную России
16:59 Хоккей Кубок Гагарина побывает в Омске между двумя матчами в Балашихе
16:54 Баскетбол Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен
16:46 Футбол Аспас продлил контракт с «Сельтой»
16:40 Футбол «Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»
16:39 ММА UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге
16:38 Футбол Глава академии «Манчестер Юнайтед» подозревается в домашнем насилии
16:32 Футбол Алан Чочиев о суде над Кокориным: Цирк продолжается. Судный день настанет для всех
16:30 Бокс Гассиев вылетает в США для подготовки к бою
16:22 Футбол КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча Кубка России
16:13 Футбол Денис Пак: Кокорин, взяв стул, желал нанести максимальный вред моему здоровью
16:06 Футбол УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан
15:53 Футбол КДК условно закрыл вираж фанатов «Зенита» на одну игру
15:49 Футбол КДК оштрафовал «Спартак», «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Енисей»
15:35 ММА Фергюсон может провести поединок с Макгрегором
15:34 Формула-1 Российский бизнесмен хочет купить команду Формулы-1
15:23 Хоккей Малкин поедет на чемпионат мира
15:23 Хоккей Александр Шлеменко: Не спешил бы с оценкой по действиям Обухова
15:20 ММА UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев — явный фаворит поединка против Чоя, по мнению букмекеров
15:13 Футбол Роман Павлюченко: Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика