В столице Карелии стартовало Первенство Северо-Запада по боксу

Участниками соревнований стали более 120 сильнейших спортсменов из Карелии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Коми и Ненецкого автономного округа. Наш регион представляют 20 боксеров.
С приветственными словами к участникам и зрителям обратились исполняющий обязанности Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Алексей Ермашов и председатель Федерации бокса Карелии Александр Зайцев. Также в рамках церемонии открытия Благодарственным письмом Федерации бокса Карелии и подарком от компании «Мама Карелия» за большой личный вклад в развитие и популяризацию бокса и в связи с 70-летием был отмечен ветеран карельского бокса Михаил Петрович Гальцев – Мастер спорта СССР, финалист Первенства СССР 1969 года, призер чемпионатов Вооруженных сил СССР 1971 и 1972 гг.
В этот день в Доме бокса состоялись предварительные поединки. По информации Федерации бокса Карелии, на ринг вышли восемь карельских боксеров, четверо из которых одержали победы в своих весовых категориях: спортсмены из Олонца Виталий Исаков и Юсуп Кубиев, Алексей Мосягин (Сегежа) и Николай Нютин (Петрозаводск).
Добавим, что Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет завершится 20 апреля. С 16 по 18 апреля начало предварительных поединков в 15:00. 19 апреля полуфинальные бои пройдут с 15:00, финал состоится 20 апреля в 12:00.
Программой предусмотрены соревнования в 20 весовых категориях – от 38,5 кг до 100 + кг. По итогам стартов будет осуществляться отбор на участие в Первенстве России по боксу, которое стартует в Анапе 24 мая.
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