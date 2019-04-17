В Нижнекамск на спартакиаду съехались представители девяти прокуратур - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:37Татарстан

В Нижнекамск на спартакиаду съехались представители девяти прокуратур

78 работников прокуратуры приняли участие в зональном этапе ведомственной спартакиады, прошедшем в Нижнекамске.

В город нефтехимиков съехались представители девяти муниципалитетов и команда Нижнекамска. Они соревновались в плавании, гиревом спорте, настольном теннисе, бадминтоне, лёгкой атлетике, шахматах, мини-футболе, волейболе. В общем зачёте первое место взяла команда хозяев, второе - прокуратура Набережных Челнов. Лучшие отправятся на финал в село Старое Дрожжаное.

Плавание среди мужчин 50м

1 место – Гареев Руслан (г.Нижнекамск).

2 место – Архипов Владислав ( г.Заинск).

3 место – Пермяков Денис ( г.Заинск).

Плавание среди женщин 50 м

1 место – Сафина Елена (г.Набережные Челны).

2 место – Мущинина Вера (г. Нижнекамск).

Гиревой спорт в весовой категории до 78 кг

1 место – Садиков Ришат (г.Нижнекамск).

2 место – Абдулваганов Амир (г.Набережные Челны).

3 место – Бикмурзин Айрат (г.Нижнекамск).

Гиревой спорт в весовой категории 80 кг и выше

1 место – Каримов Ринат ( г.Заинск).

2 место – Хазипов Рустем (г. Нижнекамск).

3 место – Сунгатуллин Ильназ (г. Нижнекамск).

Настольный теннис среди мужчин

1 место – Галимханов Шамиль (Мамадыш).

2 место – Хазипов Рустем (г. Нижнекамск).

3 место – Минибаев Руслан (г. Нижнекамск).

Настольный теннис среди женщин

1 место – Быстрова Надежда (г. Нижнекамск).

2 место – Яфизова Диляра (г.Набережные Челны).

3 место – Гагарина Надежда (Елабуга).

Бадминтон среди мужчин

1 место – Сайфутдинов Айрат (г. Нижнекамск).

2 место – Саттаров Айрат (г. Нижнекамск).

3 место – Галимарданов Ильнур (Агрыз).

Бадминтон среди женщин

1 место – Хабибуллина Алсу (г.Набережные Челны).

2 место – Зигангирова Рания (г. Нижнекамск).

3 место – Басырова Гульнар (г.Набережные Челны).

Бег 100 м среди мужчин

1 место – Архипов Владислав (г.Заинск).

2 место – Ситдиков Айдар (г. Нижнекамск).

3 место – Рамазанов Ильдар (Тукаевский район).

Бег 100 м среди женщин

1 место – Никитина Елена (г. Нижнекамск).

2 место – Зигангирова Рания (г. Нижнекамск).

3 место – Якупова Ирина (г.Набережные Челны).

Шахматы среди мужчин

1 место – Карабашев Михаил (г. Нижнекамск).

2 место – Кокуйский Андрей (г. Нижнекамск).

3 место – Талипов Марат (г. Нижнекамск).

Шахматы среди женщин

1 место – Гизятова Светлана (г.Набережные Челны).

Мини-футбол

1 место – г. Нижнекамск

2 место - Сборная прокуратур (Заинск, Актаныш, Мамадыш, Мензелинск).

3 место – г.Набережные Челны

Волейбол

1 место – г. Нижнекамск

2 место - г.Набережные Челны

3 место – Сборная прокуратур (Заинск, Актаныш, Мамадыш, Мензелинск).

По итогам Спартакиады

1 место - г.Нижнекамск.

2 место - г.Набережные Челны.

3 место - Сборная прокуратур (Заинск, Актаныш, Мамадыш, Мензелинск).

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