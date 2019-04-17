В Нижнекамск на спартакиаду съехались представители девяти прокуратур

В город нефтехимиков съехались представители девяти муниципалитетов и команда Нижнекамска. Они соревновались в плавании, гиревом спорте, настольном теннисе, бадминтоне, лёгкой атлетике, шахматах, мини-футболе, волейболе. В общем зачёте первое место взяла команда хозяев, второе - прокуратура Набережных Челнов. Лучшие отправятся на финал в село Старое Дрожжаное.
Плавание среди мужчин 50м
1 место – Гареев Руслан (г.Нижнекамск).
2 место – Архипов Владислав ( г.Заинск).
3 место – Пермяков Денис ( г.Заинск).
Плавание среди женщин 50 м
1 место – Сафина Елена (г.Набережные Челны).
2 место – Мущинина Вера (г. Нижнекамск).
Гиревой спорт в весовой категории до 78 кг
1 место – Садиков Ришат (г.Нижнекамск).
2 место – Абдулваганов Амир (г.Набережные Челны).
3 место – Бикмурзин Айрат (г.Нижнекамск).
Гиревой спорт в весовой категории 80 кг и выше
1 место – Каримов Ринат ( г.Заинск).
2 место – Хазипов Рустем (г. Нижнекамск).
3 место – Сунгатуллин Ильназ (г. Нижнекамск).
Настольный теннис среди мужчин
1 место – Галимханов Шамиль (Мамадыш).
2 место – Хазипов Рустем (г. Нижнекамск).
3 место – Минибаев Руслан (г. Нижнекамск).
Настольный теннис среди женщин
1 место – Быстрова Надежда (г. Нижнекамск).
2 место – Яфизова Диляра (г.Набережные Челны).
3 место – Гагарина Надежда (Елабуга).
Бадминтон среди мужчин
1 место – Сайфутдинов Айрат (г. Нижнекамск).
2 место – Саттаров Айрат (г. Нижнекамск).
3 место – Галимарданов Ильнур (Агрыз).
Бадминтон среди женщин
1 место – Хабибуллина Алсу (г.Набережные Челны).
2 место – Зигангирова Рания (г. Нижнекамск).
3 место – Басырова Гульнар (г.Набережные Челны).
Бег 100 м среди мужчин
1 место – Архипов Владислав (г.Заинск).
2 место – Ситдиков Айдар (г. Нижнекамск).
3 место – Рамазанов Ильдар (Тукаевский район).
Бег 100 м среди женщин
1 место – Никитина Елена (г. Нижнекамск).
2 место – Зигангирова Рания (г. Нижнекамск).
3 место – Якупова Ирина (г.Набережные Челны).
Шахматы среди мужчин
1 место – Карабашев Михаил (г. Нижнекамск).
2 место – Кокуйский Андрей (г. Нижнекамск).
3 место – Талипов Марат (г. Нижнекамск).
Шахматы среди женщин
1 место – Гизятова Светлана (г.Набережные Челны).
Мини-футбол
1 место – г. Нижнекамск
2 место - Сборная прокуратур (Заинск, Актаныш, Мамадыш, Мензелинск).
3 место – г.Набережные Челны
Волейбол
1 место – г. Нижнекамск
2 место - г.Набережные Челны
3 место – Сборная прокуратур (Заинск, Актаныш, Мамадыш, Мензелинск).
По итогам Спартакиады
1 место - г.Нижнекамск.
2 место - г.Набережные Челны.
3 место - Сборная прокуратур (Заинск, Актаныш, Мамадыш, Мензелинск).