В Казани стартует чемпионат и Первенство России по тхэквондо ГТФ - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:38Татарстан

В Казани стартует чемпионат и Первенство России по тхэквондо ГТФ

С 17 по 22 апреля в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» пройдет чемпионат и Первенство России по тхэквондо ГТФ.

В 2019 году чемпионат и Первенство России соберёт более 700 лучших спортсменов, прошедших соревновательный отбор в своих регионах. География участников представлена более чем 50 регионами страны.

На протяжении 4 дней в двух соревновательных залах на 8 площадках спортсмены будут выявлять сильнейших для участия в главном международном старте по тхэквондо ГТФ в 2019 году – чемпионате и первенстве Европы, который также пройдет в столице Республики Татарстан с 24 по 30 июня.

В первый день соревнований (18 апреля) участники чемпионата России (мужчины и женщины старше 18 лет) покажут свою силу и ловкость в 10 дисциплинах. Личные виды программы: хъёнг (формальный комплекс), поединок, стоп-балл, силовое разбивание, специальная техника. Командные виды: поединок, хъёнг, стоп-балл, силовое разбивание и специальная техника.

19 апреля за участие в Первенстве Европы поборются юниоры и юниорки 15-17 лет, 20 апреля – юноши и девушки 12-14 лет, 21 апреля – юноши и девушки 10-11 лет.

Специальным гостем соревнований в Казани станет демонстрационная команда Российской Федерации по тхэквондо (ГТФ), в состав которой входит 50 действующих спортсменов. Они выступят на торжественной церемонии открытия с показательным выступлением, в которое войдут трюки, синхронный показ блоков, ударов и демонстрация технического комплекса самообороны.

Расписание соревнований

18 апреля

9:00-12:30 – соревнования чемпионата России в личных видах программы;

14:00-14:30 – финальные бои в личных видах программы;

14:30-20:00 – соревнования чемпионата России в командных видах программы.

19 апреля

09:00-20:00 – соревнования Первенства России в личных и командных видах программы среди спортсменов в возрасте 15-17 лет;

13:30-14:30 – официальное открытие соревнований;

14:30-15:00 – финальные бои.

20 апреля

09:00-20:00 – соревнования Первенства России в личных и командных видах программы среди спортсменов в возрасте 12-14 лет.

21 апреля

09:00-20:00 – соревнования Первенства России в личных и командных видах программы среди спортсменов в возрасте 10-11 лет.

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