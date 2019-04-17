В Аксубаево прошел открытый турнир по шахматам памяти В.Г. Тимирясова

Интеллектуальное состязание, которое проводится шестой год подряд, уже приобрело статус республиканского. В Аксубаево съехались любители шахмат Нурлатского, Черемшанского, Чистопольского районов и конечно хозяева площадки. Всего участвовало 150 человек.

Перед началом турнира участников поприветствовал глава района Камиль Гилманов, пожелал им интересных игр.

Дочь Виталия Тимирясова - Асия Витальевна пожелала участникам турнира добиться в жизни успехов.

Игры за шахматными досками проходили течение долгих часов, на нескольких площадках. В зале не было свободного угла, где бы над досками не сгруппировались участники. Взрослые и школьники разных возрастов сосредоточенно обдумывали ходы, волновались. Тренеры поддерживали своих воспитанников.

Судейская коллегия подвела итоги. Асия Тимирясова сердечно поблагодарила всех шахматистов за участие в турнире, выразила самые добрые, искренние пожелания. Под теплые аплодисменты участников игр, призеры один за другим получили свои награды.

Итоги VI республиканского турнира

по шахматам и шашкам памяти В.Г. Тимирясова

Шахматы

среди мальчиков 1-4 классов

1 место – Гайсин Аскар - Чистополь

2 место – Шамгунов Азамат – Чистополь

3 место – Новиков Радмир - Чистополь

Среди девочек 1-4 классы

1 место - Кадырова Зиля – Аксубаевский район, Старое Ибрайкино

2 место - Абдулганеева Аида - Нурлат

3 место – Козлова Виктория - Чистополь

Среди мальчиков 5-8 классов

1 место – Сучков Борис - Чистополь

2 место – Романов Александр – Чистополь

3 место – Алексеев Станислав - Чистополь

Среди девочек 5-8 классов

1 место – Малкова Мария - Чистополь

2 место – Садреева Ильзира - Чистополь

3 место- Замилова Назгуль – Черемшанский район

Среди юношей 9-11 классов

1 место – Ахтямов Булат – Черемшанский район

2 место – Убейкин Никита - Аксубаевкий район, Аксубаевская СОШ № 2

3 место – Маклаков Данила - Аксубаевкий район, Аксубаевская СОШ № 2

Среди девушек 9-11 классы

1 место – Турлукова Юлия – Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 3

2 место – Муртазина Юлия - Аксубаевкий район, Аксубаевская СОШ № 2

3 место – Горбунова Елена – Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 1 им. В.Г. Тимирясова

Среди мужчин

1 место – Купцов Адель – Аксубаево

2 место – Магизов Тимур - Аксубаево

3 место- Шамсутдинов Ильнур – Чистополь

Среди женщин

1 место – Ашимжанова Сабина – Чистополь

2 место – Баянова Римма - Черемшан

3 место – Ванюкова Татьяна – Аксубаево

Среди мужчин ветеранов (старше 60 лет)

1 место – Анисимов Сергей - Нурлат

2 место – Прокопьев Иван - Нурлат

3 место – Сагитов Рустем – Чистополь

Шашки

Среди мальчиков 1-4 классов

1 место – Тимофеев Константин, Аксубаевский район, Савгачево

2 место – Альдиванов Илья, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 3

3 место – Халиуллин Рамиль, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 3

Среди девочек 1-4 классов

1 место – Михайлова Виктория, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 2

2 место – Камалетдинова Альфина, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 2

3 место – Стешина Юлия, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 3

Среди женщин

1 место – Ахметзянова Эльвира, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ №2

2 место – Ванюкова Анна, Аксубаево

3 место – Рязанова Полина, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 2

Среди мужчин

1 место – Королев Владимир, Аксубаевский район, Кривоозерки

2 место – Горбатов Геннадий, Аксубаево

3 место – Егоров Андрей, Аксубаево

Командное первенство

1 место – Аксубаевский район

2 место – Чистополь

3 место – Черемшанский район