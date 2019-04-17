В Аксубаево прошел открытый турнир по шахматам памяти В.Г. Тимирясова

Интеллектуальное состязание, которое проводится шестой год подряд, уже приобрело статус республиканского. В Аксубаево съехались любители шахмат Нурлатского, Черемшанского, Чистопольского районов и конечно хозяева площадки. Всего участвовало 150 человек.
Перед началом турнира участников поприветствовал глава района Камиль Гилманов, пожелал им интересных игр.
Дочь Виталия Тимирясова - Асия Витальевна пожелала участникам турнира добиться в жизни успехов.
Игры за шахматными досками проходили течение долгих часов, на нескольких площадках. В зале не было свободного угла, где бы над досками не сгруппировались участники. Взрослые и школьники разных возрастов сосредоточенно обдумывали ходы, волновались. Тренеры поддерживали своих воспитанников.
Судейская коллегия подвела итоги. Асия Тимирясова сердечно поблагодарила всех шахматистов за участие в турнире, выразила самые добрые, искренние пожелания. Под теплые аплодисменты участников игр, призеры один за другим получили свои награды.
Итоги VI республиканского турнира
по шахматам и шашкам памяти В.Г. Тимирясова
Шахматы
среди мальчиков 1-4 классов
1 место – Гайсин Аскар - Чистополь
2 место – Шамгунов Азамат – Чистополь
3 место – Новиков Радмир - Чистополь
Среди девочек 1-4 классы
1 место - Кадырова Зиля – Аксубаевский район, Старое Ибрайкино
2 место - Абдулганеева Аида - Нурлат
3 место – Козлова Виктория - Чистополь
Среди мальчиков 5-8 классов
1 место – Сучков Борис - Чистополь
2 место – Романов Александр – Чистополь
3 место – Алексеев Станислав - Чистополь
Среди девочек 5-8 классов
1 место – Малкова Мария - Чистополь
2 место – Садреева Ильзира - Чистополь
3 место- Замилова Назгуль – Черемшанский район
Среди юношей 9-11 классов
1 место – Ахтямов Булат – Черемшанский район
2 место – Убейкин Никита - Аксубаевкий район, Аксубаевская СОШ № 2
3 место – Маклаков Данила - Аксубаевкий район, Аксубаевская СОШ № 2
Среди девушек 9-11 классы
1 место – Турлукова Юлия – Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 3
2 место – Муртазина Юлия - Аксубаевкий район, Аксубаевская СОШ № 2
3 место – Горбунова Елена – Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 1 им. В.Г. Тимирясова
Среди мужчин
1 место – Купцов Адель – Аксубаево
2 место – Магизов Тимур - Аксубаево
3 место- Шамсутдинов Ильнур – Чистополь
Среди женщин
1 место – Ашимжанова Сабина – Чистополь
2 место – Баянова Римма - Черемшан
3 место – Ванюкова Татьяна – Аксубаево
Среди мужчин ветеранов (старше 60 лет)
1 место – Анисимов Сергей - Нурлат
2 место – Прокопьев Иван - Нурлат
3 место – Сагитов Рустем – Чистополь
Шашки
Среди мальчиков 1-4 классов
1 место – Тимофеев Константин, Аксубаевский район, Савгачево
2 место – Альдиванов Илья, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 3
3 место – Халиуллин Рамиль, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 3
Среди девочек 1-4 классов
1 место – Михайлова Виктория, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 2
2 место – Камалетдинова Альфина, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 2
3 место – Стешина Юлия, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 3
Среди женщин
1 место – Ахметзянова Эльвира, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ №2
2 место – Ванюкова Анна, Аксубаево
3 место – Рязанова Полина, Аксубаевский район, Аксубаевская СОШ № 2
Среди мужчин
1 место – Королев Владимир, Аксубаевский район, Кривоозерки
2 место – Горбатов Геннадий, Аксубаево
3 место – Егоров Андрей, Аксубаево
Командное первенство
1 место – Аксубаевский район
2 место – Чистополь
3 место – Черемшанский район