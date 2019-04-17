Альметьевский «Спутник» одержал победу над сборной СХЛ - Советский спорт
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17 апреля 2019 14:06Татарстан

Альметьевский «Спутник» одержал победу над сборной СХЛ

В Альметьевске прошел выставочный матч с участием молодежной команды «Спутник» и сборной команды СХЛ.

Счет открыли студенты. На шестой минуте отличился Лев Ладнов. Спустя восемь минут Ришат Ахметзянов восстановил равенство. Под занавес второго игрового отрезка Андрей Шолгин завершил атаку Ильи Аввакумова и Вячеслава Колесникова и вывел «Спутник» вперед - 2:1. В концовке игрового времени вратарь СХЛ покинул свою позицию. Гости вшестером устроили натиск. Но контратака и бросок того же Шолгина свел на нет все их усилия – шайба влетела в пустые ворота и стала заключительной в матче.

После окончания игры организаторы назвали лучших игроков. Ими стали вратари: Илья Беляев (СХЛ) и Адель Минегалиев (Спутник).

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