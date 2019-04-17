Альметьевский «Спутник» одержал победу над сборной СХЛ

Счет открыли студенты. На шестой минуте отличился Лев Ладнов. Спустя восемь минут Ришат Ахметзянов восстановил равенство. Под занавес второго игрового отрезка Андрей Шолгин завершил атаку Ильи Аввакумова и Вячеслава Колесникова и вывел «Спутник» вперед - 2:1. В концовке игрового времени вратарь СХЛ покинул свою позицию. Гости вшестером устроили натиск. Но контратака и бросок того же Шолгина свел на нет все их усилия – шайба влетела в пустые ворота и стала заключительной в матче.

После окончания игры организаторы назвали лучших игроков. Ими стали вратари: Илья Беляев (СХЛ) и Адель Минегалиев (Спутник).