В Альметьевске завершился IV открытый чемпионат любительской лиги по волейболу среди мужских команд

В турнире приняли участие 11 команд. К сожалению, по разным причинам после пятого тура снялась с соревнований команда ООО «Газпром Трансгаз», которая в результате получила 0 очков. Остальные десять команд успешно провели весь сезон, показали достойную зрелищную игру в каждом поединке.
Не было проходных игр, каждый старался показать свою лучшую игру. Особенно интересно проходил Суперфинал четырех – лучших команд по итогам чемпионата. В первом поединке за выход в финал волейболисты трубного завода переиграли команду СОК «Нефтьче Карабаш» со счетом 3:0. Во второй встрече успех сопутствовал команде «Гольфстрим» г.Альметьевск над волейболистами НГДУ «Джалильнефть» 3:0.
Финальная встреча за 3 место между командами НГДУ «Джалильнефть» и СОК «Нефтьче Карабаш» завершилась победой джалильцев со счетом 3:2. В финале за 1 место «АТЗ» (трубный завод) уступил команде «Гольфстрим» 1:3.
В церемонии награждения приняли участие генеральный директор АО «АТЗ», член попечительского совета федерации волейбола г. Альметьевска Александр Токарев, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму АМР Дмитрий Бакалдин, председатель ОСО «Федерация волейбола г. Альметьевска» Николай Певцов.
Победители и призеры IV открытого чемпионата любительской лиги получили заслуженные награды от федерации волейбола. Пять лучших игроков удостоились специальными призами от управления по физической культуре, спорту и туризму г. Альметьевска.
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