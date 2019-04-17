В Казани пройдут соревнования в рамках II Фестиваля СпортЛИНиЯ-2019 - Советский спорт
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17 апреля 2019 14:41Татарстан

В Казани пройдут соревнования в рамках II Фестиваля СпортЛИНиЯ-2019

19 апреля в Казани на базе Федерального спортивно-тренировочного центра гребных видов спорта (ул.Хади Такташа, 122) пройдут соревнования в рамках II Фестиваля СпортЛИНиЯ-2019.

Фестиваль проводится для детей старше 11 лет с ограниченными возможностями здоровья, а именно для лиц с интеллектуальными нарушениями.

Аббревиатура названия проекта «СпортЛИНиЯ» содержит ведущую социальную идею программы, предполагающую интеграционное единство на основе физкультурно-спортивной деятельности (СПОРТ) и взаимодействие детей-лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) и студентов (Я).

Данный Фестиваль проводится с целью привлечения внимания к проблемам и социальной значимости занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с нарушением интеллекта, а также адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов и лиц с умственной отсталостью средствами физической культуры и спорта. Главная задача проекта – вовлечь как можно больше ребят с ограничениями здоровья к спорту, что поможет быстрее адаптироваться ребятам в социуме и достичь высоких спортивных результатов.

Первый подобный фестиваль прошел в г. Казани в 2017 году и собрал 112 ребят из Казани, Альметьевска, Чистополя, Мамадыша и многих других городов Татарстана. Мероприятия аналогичной направленности также проводятся в городах и районах РТ – в феврале 2019 года фестиваль прошел в Мамадыше.

В программу фестиваля войдут соревнования по настольному теннису (в команде – 1 мальчик и 1 девочка), а также выполнение нормативов ГТО и тестов по флорболу и товарищеский матч в этом виде спорта. Так, к выполнению нормативов испытаний ВФСК «ГТО» для ЛИН относятся сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами; прыжок в длину с места; метание теннисного мяча в цель; поднимание туловища из положения лежа на спине.

Флорбол – командный вид спорта, аналог хоккея мячом, который играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Участникам предстоит выполнить тестовые испытаний по флорболу: удар по воротам по кругу; владение клюшкой; передача мяча. Также пройдёт товарищеская встреча по флорболу 4х4 (2 периода по 5 минут).

В рамках проведение фестиваля также запланировано проведение семинара «Современные технологии физкультурно-спортивной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями». По итогам фестиваля, будут созданы учебные пособия и методические сборники для работы с особенными детьми.

Программа мероприятия:

10:30 – работа интерактивных спортивных площадок;

11:00 – церемония открытия (показательные выступления спортсменов, флэшмоб);

11:30 – выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для лиц с интеллектуальными нарушениями и тестовых испытаний по флорболу;

14:00 – Соревнования по настольному теннису, товарищеские встречи по флорболу;

14:00 – семинар «Современные технологии физкультурно-спортивной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями» (конференц-зал гостиницы «Регата»);

15:30 – Закрытие Фестиваля, награждение участников.

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