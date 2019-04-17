В Нижнекамске пройдет XIV Международный турнир по футболу памяти В.Винникова

В соревнованиях примут участие лучшие команды городов России и ближнего зарубежья: ФК «Нефтехимик (Нижнекамск), ФК «Ротор» (Волгоград), ДЮСШ (Нижний Новгород), ФК «Рубин» (Казань), «Сборная Казани» (Казань), ФК «Космос» (Ставрополь), ФК «Сызрань-2003» (Сызрань), ФК «Чертаново» (Москва), ДЮСШ №5 (Чебоксары), СДЮСШОР-9 (Самара).

Участники соревнований будут играть в двух подгруппах по круговой системе, затем состоятся стыковые, полуфинальные и финальные матчи между призёрами и победителями в своих группах.

Церемония торжественного открытия турнира состоится в полдень 25 апреля на футбольном поле. Закрытие соревнований и награждение победителей турнира намечено на 12:00 30 апреля.