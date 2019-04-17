Татарстанские рапиристки выиграли чемпионат России по фехтованию в командном турнире

Татарстанские рапиристки – Аделя Абдрахманова, Регина Гарифуллина, Марта Мартьянова и Анастасия Семенова – выиграли чемпионат России по фехтованию в командном турнире. Соревнования в эти дни (с 14 по 22 апреля) проходят в Сочи.
За победу в турнире рапиристок боролись 14 команд из 9 регионов. По ходу турнира наши девушки последовательно обыграли сборную Санкт-Петербурга (45:37, четвертьфинал) и команду Москва-1 (27:26, полуфинал).
В финальной серии поединков представительницы Татарстана обыграли сильную сборную Курской области (45:40), в составе которой выступает Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова.
Отметим, что для Адели Абдрахмановой эта медаль стала уже второй на сочинском чемпионате России. Ранее она завоевала «серебро» в личном турнире рапиристок.
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