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17 апреля 2019 20:03Татарстан

В Министерстве спорта РТ прошла встреча с представителями РУСАДА

В Министерстве спорта РТ прошла встреча с представителями Независимой Национальной антидопинговой организации РУСАДА.

В Министерстве спорта РТ прошла встреча с представителями Независимой Национальной антидопинговой организации РУСАДА.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов, начальник Отдела развития спорта высших достижение Министерства спорта РТ Раиф Вафин, помощник министра спорта РТ Владимир Михайлов, заместитель генерального директора РАА «РУСАДА» Маргарита Пахноцкая, специалист Отдела реализации образовательных программ РАА «РУСАДА» Валерия Конова, начальник Отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Департамента науки и образования Министерства спорта России Вероника Логинова, директор Центра спортивной подготовки РТ Михаил Смолкин, проректор по административной работе и социальному развитию Поволжской академии Ильшат Файзуллин, специалист по антидопинговому обеспечению, начальник Отдела ЛФК и спортивной медицины ЦСП РТ Константин Романов, директор Казанского училища олимпийского резерва Фарит Ахмадуллин, заведующая сектором подготовки спортивного резерва Наталья Алькаева, директор «Республиканского центра физической культуры и юношеского спорта» Мунира Рахматуллина.

В рамках совещания представители Республики Татарстан рассказали о тех мероприятиях антидопинговой направленности, которые проводятся и планируются к проведению в регионе, также прошло обсуждение организации межведомственного взаимодействия по этому вопросу. Министерством спорта РТ было подготовлено предложение по созданию в ведомстве сектора антидопингового обеспечения и инновационной деятельности.

Все спортсмены республики, находящиеся на этапах совершенствования спортивного мастерства или высшего спортивного мастерства, а также инструкторы кроме материального содержания, имеют возможность получать современное научно-методическое и медико-биологическое обеспечение.

В рамках проходящих ежегодно курсов повышения квалификации тренеров в лекционные материалы также включается справочная информация по антидопинговой тематике. Соответствующий лекционный материал преподносится и на уровне детско-юношеских спортивных школ, для воспитанников и спортсменов.

Помимо того, что для спортсменов проводятся обучающие лекции, семинары, здесь они проходят сертификацию на основе тех документов, которые они получают на официальном сайте РУСАДА. Более того, для спортсменов детально разрабатываются фармакологические программы, в состав которых входят только разрешенные препараты. В тот момент, когда спортсмены уезжают в расположении сборных России, они уже полностью находятся на их обеспечении, в том числе фармакологическом.

Также в ходе встречи обсуждалась возможность подписания соглашения о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте и реализации комплекса мероприятий в рамках соглашения Министерства спорта РТ с РАА «РУСАДА».

Подводя итог общения Халил Шайхутдинов отметил, что главным итогом совместной работы Министерства и РУСАДА должны стать не просто подписанные документы, а реальная система, которая будет успешно функционировать на всей территории Татарстана. Первый заместитель министра спорта РТ предложил в кратчайшее время составить дорожную карту для дальнейшего взаимодействия в области антидопингового обеспечения и заверил, что соответствующая работа по исправлению недочетов и доведению в соответствии с требованиями наших коллег будет проведена в ближайшее время.

В свою очередь заместитель генерального директора РАА «РУСАДА» Маргарита Пахноцкая так прокомментировала результаты встречи:

«То, что Республика Татарстан спортивный регион у меня не было никогда сомнений нисколько. Тот факт, который меня смущал – это именно корреляция высоких спортивных достижений, инфраструктуры, количества спортсменов, количество представленных видов спорта и так называемое антидопинговое обеспечение. Я очень надеюсь на то, что это вопросы большей степени технические нежели функциональные.

Меня впечатлила разноплановость специалистов, приглашенных на эту встречу. Это тоже очень важно, потому что, когда мы говорим про антидопинговое обеспечение, о том, как оно долuжно выглядеть в стране и регионе – то в основе всего межведомственное взаимодействие, потому что по-другому это не будет работать», - отметила она.

Говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества с Татарстаном Маргарита Пахноцкая выразила уверенность, что движение будет:

«Я согласна с Халилом Хамитовичем, важны не условные бумаги или документы, которые нужны для того, чтобы нолик изменить на единичку, а важно то, как это будет выстроено. Если нужна помощь сотрудников РУСАДА любого уровня, сотрудников Министерства спорта России любого уровня, мы это готовы гарантировать. Мы так и действуем, это не только диалог, это физическая, методическая, научная помощь», - заключила заместитель генерального директора РАА «РУСАДА».

18 апреля на базе Поволжской академии спорта пройдет образовательный семинар для региональных общественных организаций, федераций по видам спорта, руководителей муниципальных спортивных учреждений, главных тренеров сборных команд Республики Татарстан. В нем примут участие представители РУСАДА и Министерства спорта РФ, которые выступят с соответствующими докладами перед работниками физической культуры и спорта региона.

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