Татарстанцы на первом месте: в Волгограде завершился II этап соревнований «Будущее зависит от тебя»

II этап открытых соревнований по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, организованный компанией «МегаФон», завершился победой команды «ШКИД» из Республики Татартстан в младшей возрастной группе и команды «Интер» из Оренбургской области – в старшей. Ребята из Альметьевска и Оренбурга представят Поволжье на финале в Сочи.
В этот раз II этап соревнований прошел в лучших традициях футбола: на открытом стадионе, под +15 и дождь, на грани детских возможностей и с неподдельными эмоциями. За два соревновательных дня 13 команд из Поволжья провели больше 10 часов игры в настоящий футбол. Было всё: спортивные травмы, слёзы счастья и досада от поражений. И всё это ради того, чтобы показать лучшую игру и доказать лидерство.
В младшей возрастной группе сразу показался лидер – команда из Альметьевска, выигравшая все матчи в свою пользу. Теперь ребята поедут на финал турнира в Сочи.
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