Городская легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Челнах - Советский спорт
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17 апреля 2019 20:05Татарстан

Городская легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Челнах

30 апреля состоится 46-я традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего спортивного сезона 2019 года в городе Набережные Челны.

Эстафета будет включать 13 этапов (8 мужских и 5 женских) и будет проходить на набережной Ф.Табеева.

На старт выйдут около 2000 участников команд детско-подростковых клубов общеобразовательных школ, учреждений образования профессионального и высшего звена, организаций города, а также клубов любителей бега. Открытие соревнований в 11:00.

Первый забег – команды 6-7 классов образовательных организаций – 11: 40; второй забег – команды детско-подростковых клубов – 12:15; третий забег – спортивные клубы, некоммерческие организации, самоорганизованные команды населения – 12:45; четвертый забег – команды 8-11 классов образовательных организаций – 13:15; пятый забег – команды образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования – 13:45; шестой забег – команды организаций города – 14:15. Победители и призеры будут награждаться кубками, медалями и грамотами.

Совещание с представителями команд состоится 23 апреля в СШ «Этюд» (ШШК, пр. Мира, 83) в 16:00.

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