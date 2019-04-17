Городская легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Челнах

Эстафета будет включать 13 этапов (8 мужских и 5 женских) и будет проходить на набережной Ф.Табеева.

На старт выйдут около 2000 участников команд детско-подростковых клубов общеобразовательных школ, учреждений образования профессионального и высшего звена, организаций города, а также клубов любителей бега. Открытие соревнований в 11:00.

Первый забег – команды 6-7 классов образовательных организаций – 11: 40; второй забег – команды детско-подростковых клубов – 12:15; третий забег – спортивные клубы, некоммерческие организации, самоорганизованные команды населения – 12:45; четвертый забег – команды 8-11 классов образовательных организаций – 13:15; пятый забег – команды образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования – 13:45; шестой забег – команды организаций города – 14:15. Победители и призеры будут награждаться кубками, медалями и грамотами.

Совещание с представителями команд состоится 23 апреля в СШ «Этюд» (ШШК, пр. Мира, 83) в 16:00.