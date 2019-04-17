В Ивановской области в 2019 году построят девять спортивных площадок - Советский спорт
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17 апреля 2019 20:06Татарстан

В Ивановской области в 2019 году построят девять спортивных площадок

В регионе в 2019 году построят девять спортивных площадок.

Об этом сообщил начальник регионального департамента спорта Ивановской области Антон Лопатин в ходе совещания с представителями администраций муниципальных Ивановской области, ответственными за деятельность в сфере физической культуры и спорта. Как рассказал Антон Лопатин, в 2018 году на основании федерального проекта разработан и одобрен региональный проект «Спорт – норма жизни».

Его цель – доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.» «В рамках проекта в 2019 году в девяти муниципальных образованиях будут построены многофункциональные спортивные площадки. Планируется, что до 2021 года такие площадки построят во всех городах и районах Ивановской области», – отметил он. О реализации проекта Ивановской региональной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Территория здоровья» рассказал председатель общественной организации Леонид Лампасов.

В частности, он отметил, что проект направлен на создание материальных, информационных, организационных условий для занятий спортом пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, предусмотрено создание многофункциональной комбинированной спортивной зоны в парке культуры и отдыха «Харинка» в Иванове. Она будет укомплектована специально подобранными тренажерами, на которых круглогодично будут заниматься люди старшего поколения и лица с ограниченными возможностями здоровья. На втором этапе реализации проекта планируется проведение соревнований между командами ветеранских организаций из муниципальных образований региона.

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